"Газпром" придбав всю додаткову потужність України для транзиту газу в травні

"Газпром" забронював всі запропоновані додаткові транзитні потужності України на травень.

Про це йдеться в результатах місячного аукціону на Regional Booking Platform, передає "Інтерфакс-Україна".

Із запропонованих 15 млн куб м на добу були запитані всі 15 млн. На квітень, березень і лютий "Газпром" викуповував трохи менше – по 14,2 млн куб м на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб м – це 109 млн куб м на добу; 15 млн куб м заброньовано додатково на аукціоні – загалом 124 млн куб м на добу.

У квітні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

У січні 2021 року "Газпром" прокачував через Україну в середньому по 124,51 млн куб м на добу, в лютому – 104 млн куб м, в березні – 119,5 млн кубів.

Зазначається, що наразі Європа різко збільшує споживання газу. Глобальні поставки СПГ, а також трубопровідного газу з Росії знаходяться на максимумі, але це не дозволяє поки почати масоване закачування газу в підземні сховища, щоб підготуватися до майбутньої зими.