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"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабінету міністрів 4,5 мільярда

Понеділок, 19 квітня 2021, 10:40
 

"НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду щодо стягнення з Кабінету міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "в рахунок відшкодування завданої шкоди".

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду м. Києва.

Інших деталей по справі наразі немає.

Засідання суду відбудеться 5 травня.

Нагадуємо:

У 2019 році суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 млрд грн за завданий компанії збиток в результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.

Економічна правда

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Нафтогаз Кабмін уряд газ суд

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