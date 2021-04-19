"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабінету міністрів 4,5 мільярда
Понеділок, 19 квітня 2021, 10:40
"НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду щодо стягнення з Кабінету міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "в рахунок відшкодування завданої шкоди".
Про це йдеться в ухвалі Господарського суду м. Києва.
Інших деталей по справі наразі немає.
Засідання суду відбудеться 5 травня.
Нагадуємо:
У 2019 році суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 млрд грн за завданий компанії збиток в результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.
Економічна правда
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