"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабінету міністрів 4,5 мільярда

"НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду щодо стягнення з Кабінету міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "в рахунок відшкодування завданої шкоди".

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду м. Києва.

Інших деталей по справі наразі немає.

Засідання суду відбудеться 5 травня.

Нагадуємо:

У 2019 році суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 млрд грн за завданий компанії збиток в результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.

Економічна правда