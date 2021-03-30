МВФ не радить Україні повертатися до контролю над цінами на газ

Повернення до контролю над цінами на газ є не лише вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але й призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Існує - і буде існувати - значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду і електроенергію.

Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - зазначив Люнгман.

Він уточнив, що цей інструмент підтримки існує у формі програми субсидій домогосподарствам.

"Ми підтримуємо цю програму", - додав він.

За його словами, інше питання є структурним - який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку.

"Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу як на оптовому, так і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений.

Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним з багатьох необхідних заходів", - сказав Люнгман.

Голова представництва МВФ в Україні заявив, що фінансові дисбаланси в електроенергетичному секторі викликають занепокоєння.

За його словами, існує нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора.

"Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним рішенням поточного дисбалансу", - підкреслив Люнгман.

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Нагадаємо:

Газопостачальні компанії почали публікувати свої тарифи на квітень – пільгова ціна у 6,99 грн/кубометр закінчує дію 31 березня.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у квітні збереже ціну природного газу для населення на поточному рівні 6,86 грн/ кубометр, ціна газу у рамках постачальника "останньої надії" на квітень також збережеться на березневому рівні 6,99 грн/кубометр.

"Нафтогаз" підписав угоду з найбільшим постачальником - компанією "ЙЕ Енергія" - угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу учасникам ринку запропонувати населенню ресурс за фіксованою ціною протягом року.

Міненерго не планує подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу у 6,99 гривень за кубометр, яке встановив Кабмін на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.