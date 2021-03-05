Регулятор схвалив впровадження річного тарифу на газ з 1 травня

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора

Після схвалення НКРЕКП "запрошує зацікавлені органи державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднання та інших заінтересованих осіб взяти участь в обговоренні цього проекту рішення та надати можливі зауваження і пропозиції до нього", - зазначається на сайті.

Також регулятор вказує, що усі постачальники, що надаватимуть послуги побутовим споживачам, зобов’язані до 25 квітня повідомити усіх споживачів щодо річної ціни на газ, а також опублікувати її на своїх вебсайтах.

"Водночас постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати інші пропозиції для споживання побутовим споживачам, що підвищить можливості для розвитку конкуренції на роздрібному ринку природного газу", - додали у Комісії.

Нагадаємо:

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.

Економічна правда