Прощавайте, 6,99 за кубометр: що буде з цінами на газ для населення та як працюватиме річний продукт

З 1 квітня в Україні більше не діятиме обмеження ціни на газ для населення – 6,99 грн за кубометр, а ще через місяць запрацює новий продукт. Хто вже підвищує ціни на газ, і чи вигідно переходити на річний тариф?

Напередодні завершення опалювального сезону добігає кінця двомісячний термін, протягом якого держава штучно обмежувала вартість газу для населення.

Уже з першого квітня постачальники блакитного палива мають змогу встановлювати ринкову вартість ресурсу, не обмежуючись 6,99 грн за куб м.

Утім, не дивлячись на зростання вартості газу в Європі, більшість вітчизняних трейдерів не без "допомоги" влади вирішили суттєво не переглядати власні цінові пропозиції.

Скільки українці платитимуть за блакитне паливо в квітні та як працюватиме "річний газовий продукт"?

Що з цінами в ЄС

На тлі "тарифних" протестів через зростання цін на газ для населення на початку 2021 року влада вирішила поставити ринок газу "на паузу".

У середині січня, після доручення президента Володимира Зеленського уряду "вирішити питання з тарифами", Кабмін вирішив обмежити з 1 лютого вартість газу на рівні 6,99 грн за куб м для всіх постачальників.

Режим "ручного управління", коли постачальники орієнтувалися не на європейські ціни, як передбачає закон про ринок газу, а на урядову постанову, мав діяти два місяці – до кінця березня.

З 1 квітня орієнтиром для постачальників знову стануть ціни на європейських хабах. Що там відбувалося в останній місяць?

За даними Української енергетичної біржі, у першій половині березня на європейських хабах газ дорожчав. На більшості з них ціна становила 267 дол (7 406 грн) за тис куб м. Найнижчі котирування були 12 березня на нідерландському хабі TTF – 230,27 дол (6 388 грн).

Угору ціни на блакитне паливо підштовхувало зниження середньодобової температури.

У другій половині березня тенденція до зростання цін продовжилася, відзначають в Українській енергетичній біржі.

Найнижчими знову були котирування на хабі TTF. 26 березня вони становили 235,1 дол (6 522 грн) за тис куб м, що на 5 дол вище за показник 12 березня. На інших хабах спотова ціна теж рухалася в бік збільшення – до 276 дол (7 656 грн).

Суттєвим фактором зростання цін у Європі стало перекриття з 23 березня Суецького каналу. 400-метрове судно сіло на мілину і заблокувало рух на одному з найбільш завантажених транспортних шляхів у світі.

Через це сотні суден, у тому числі танкери з природним газом (LNG), зупинилися, що призвело до раптового дефіциту ресурсу. Як на ці фактори відреагували українські постачальники?

Скільки українці платитимуть у квітні

Попри зростання цін у Європі та критичне ставлення постачальників до рішення уряду щодо обмеження ціни, після скасування державного регулювання більшість компаній залишили свої пропозиції на березневих показниках.

За даними джерел ЕП, така поведінка учасників газового ринку пов'язана з їх неофіційною розмовою з представниками влади, яка відбулася напередодні публікації квітневих пропозицій.

На ній, як кажуть співрозмовники видання, постачальникам "порадили" суттєво не підвищувати вартість блакитного палива для населення.

Судячи з цін на квітень, більшість постачальників вирішили проігнорувати ринкові фактори та прислухатися до неофіційного заклику команди Зеленського.

Так, компанія "Мегаватт" опублікувала ціну на рівні 6,7 грн за куб м, а трейдери "Еру людям", "Еру трейдинг" та "Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн за куб м. Газ по 6,85 грн за кубометр запропонував постачальник "Промсервіс".

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" лишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн за куб м. Такою ж є і пропозиція компанії "Галнафтогаз".

По 6,88 грн за куб м продаватиме блакитне паливо волинянам дочірнє підприємство "Евода трейд" комунального підприємства "Луцькводоканал". Ціну 6,98 грн оприлюднила "Енерджі трейд груп".

Регіональні газзбути, які контролюють левову частку ринку постачання газу для населення, озвучили ціну 6,99 грн за куб м.

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Утім, понад десять компаній оприлюднили ціни, вищі за встановлені урядом: від 7,6 грн до 8,85 грн за куб м. Найвищу ціну встановила маріупольська компанія "Азовгаз".

Річний газовий продукт: що це

Ініціатива щодо встановлення "річного газового продукту" не нова не тільки для ЄС, а й для України. Після запуску ринку газу у серпні 2020 року ГК "Нафтогаз України" пропонувала клієнтам тарифний план "Річний".

Клієнти компанії, які оформили цей тарифний план у 2020 році, залежно від місяця підписання угоди платили за газ 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн за куб м (вартість ресурсу річного тарифу кілька разів зростала у зв'язку із зростанням цін на газ) незалежно від того, наскільки зростали ціни взимку.

За таким же принципом працюватиме і "газовий продукт". Єдина відмінність – пропонувати його мусять усі постачальники.

За задумом ініціаторів, "газовий продукт" дозволить споживачам купувати газ протягом року за фіксованою ціною, що має убезпечити їх від коливань цін, а владу – від необхідності встановлювати ручне регулювання тарифів замість ринкового.

Як це працює

Трейдерів зобов'яжуть до 25 квітня кожного року оприлюднювати на своїх сайтах ціну ресурсу, що постачатиметься в рамках річного тарифу.

Пропозиція діятиме з 1 травня по 30 квітня наступного року. Термін дії річного пакета не залежить від початку поставок. Навіть якщо споживач перейшов на нього в серпні чи жовтні, тариф все одно діятиме до 30 квітня.

Чи може змінюватися ціна

Ні, трейдер не зможе змінювати ціну в рамках річного пакета протягом періоду його дії. Вартість газу встановлюється на рік.

Як платити за "річним" тарифом

Оплату необхідно здійснювати не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Річна сума розбивається на кількість місяців постачання і здійснюється рівними платежами щомісяця.

Які ще будуть пропозиції

Споживач матиме можливість купувати інші види продуктів постачальника: декадні (на десять днів), місячні або квартальні.

Чи можна відмовитися від "річного" тарифу

Так. Навіть якщо клієнт обрав "річний" продукт, упродовж року він може змінити його на місячний, але навпаки – навряд чи.

Зараз це питання активно обговорюють учасники процесу. Більшість з них проти того, щоб клієнт переходив на річний тариф після зростання цін на газ, тому визначатися доведеться одразу.

Якими можуть бути ціни

Кожен постачальник повинен сам визначити прийнятну ціну залежно від ринкових умов. Якою вона буде, спрогнозувати важко, але зрозуміло, що "річна" пропозиція буде чимось середнім між низькими літніми цінами та високими зимовими.

Співрозмовники ЕП в уряді припускають, що ціна коливатиметься в межах 7-8 грн за куб м.

На якому етапі ініціатива

5 березня НКРЕКП попередньо затвердила зміну правил гри. Після цього комісія опублікувала документ для обговорення та внесення пропозицій.

Оскільки річний продукт регулятор запровадить з 1 травня, остаточне рішення ухвалять найближчим часом.