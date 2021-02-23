"Укренерго": Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною

В "Укренерго" заявили, що ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною - вугілля на складах ТЕС складає лише 34% від мінімально необхідних запасів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ знаходиться в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива. Зокрема, станом на ранок 21 лютого, не можуть бути включені в роботу 16 блоків та 1 корпус ТЕС сумарною потужністю 6050 МВт через їх аварійні ремонти або відсутність палива.

Протягом тижня споживання частково покривалося за рахунок комерційного імпорту. У торговій зоні ОЕС України - 72,8 млн кВт·год з Білорусі та 27,4 млн кВт·год з Росії, в "острові Бурштинської ТЕС" - 23,1 млн кВт·год зі Словаччини, 8,2 млн кВт·год з Румунії та 7,7 млн кВт·год з Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 21 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 8,3 рази до 301,1 тис тонн, із них газового вугілля – в 11,2 рази до 190,4 тис. тон, антрацитового – в 3,3 рази до 110,7 тис. тонн.

При цьому, вугілля на складах ТЕС складає лише 34% від мінімально необхідних запасів.

Підкреслюється, що близько 51,6% запасів вугілля (155,5 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС - Луганській та Слов’янській.

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Нагадаємо:

В "Укренерго" не планують жодних обмежень чи відключень споживачів та мають план збалансування енергосистеми.

15 лютого енергоблок №2 Хмельницької АЕС, що перебував на ремонті, підключили до мережі - на місяць раніше запланованого терміну.

У п'ятницю, 12 лютого, Україна імпортувала 1060 МВт-год електроенергії із Росії.

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Енергоблоки на Запорізькій та Курахівській ТЕС увійшли в аварійний ремонт, наразі в Україні 11 з 12 енергоблоків у ремонті належать "ДТЕК Енерджі".

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг плануєзавершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.