До мережі підключили енергоблок Хмельницької АЕС, це дозволить не імпортувати електроенергію з Росії
15 лютого енергоблок №2 Хмельницької АЕС, що перебував на ремонті, підключили до мережі - на місяць раніше запланованого терміну.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"Це дає додаткові 1000 МВт до енергосистеми. Ми сподіваємося, що це вирішить усі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - прокоментував очільник "Енергоатому" Петро Котін.
У НАЕК зазначають, що потужність у 1000 МВт є тим обсягом електроенергії, що дозволить відмовитися від імпорту електроенергії з Росії в умовах критичного навантаження на енергосистему. У компанії також підкреслили проблеми дефіциту вугілля та аварійних ремонтів на теплоелектростанціях в Україні.
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Нагадаємо:
У п'ятницю, 12 лютого, Україна імпортувала 1060 МВт-год електроенергії із Росії.
Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.
Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Енергоблоки на Запорізькій та Курахівській ТЕС увійшли в аварійний ремонт, наразі в Україні 11 з 12 енергоблоків у ремонті належать "ДТЕК Енерджі".
Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг плануєзавершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.
Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.
Економічна правда
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