До мережі підключили енергоблок Хмельницької АЕС, це дозволить не імпортувати електроенергію з Росії

15 лютого енергоблок №2 Хмельницької АЕС, що перебував на ремонті, підключили до мережі - на місяць раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Це дає додаткові 1000 МВт до енергосистеми. Ми сподіваємося, що це вирішить усі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - прокоментував очільник "Енергоатому" Петро Котін.

У НАЕК зазначають, що потужність у 1000 МВт є тим обсягом електроенергії, що дозволить відмовитися від імпорту електроенергії з Росії в умовах критичного навантаження на енергосистему. У компанії також підкреслили проблеми дефіциту вугілля та аварійних ремонтів на теплоелектростанціях в Україні.

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Нагадаємо:

У п'ятницю, 12 лютого, Україна імпортувала 1060 МВт-год електроенергії із Росії.

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Енергоблоки на Запорізькій та Курахівській ТЕС увійшли в аварійний ремонт, наразі в Україні 11 з 12 енергоблоків у ремонті належать "ДТЕК Енерджі".

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг плануєзавершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.

Економічна правда