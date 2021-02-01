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Україна відновила імпорт електроенергії з Росії

Понеділок, 1 лютого 2021, 14:55
 

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії, з 12:00 до 15:00 та  з 20:00 до 21.00 планується постачати по 200 МВт-год щогодини. Із 21:00 по 23:00 - по 100 МВт-год щогодини.

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Відповідно до добових аукціонів "НЕК "Укренерго", поставки буде здійснювати ТОВ "ОНК-ГРУП".

2 лютого ця компанія здійснюватиме поставки 300 МВт-год щогодини (з 12:00 по 15.00 і з 20:00 по 21:00).

Із 21.00 по 23.00 2 лютого ТОВ "ОНК-ГРУП" буде постачати по 200 МВт-год щогодини.

ТОВ "ОНК-Груп" зареєстровано в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником вказаний Віктор Мілевський.

 

"За результатами місячного аукціону, доступ до перетину "Росія-Україна" з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "НЕК", ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ "Стімекс". У результаті трейдери викупили 11,5% доступної пропускної здатності на місяць і її третина - на період 15-28 лютого", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Бенефіціарами ТОВ "Стімекс" (по 50%) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в "ПАККО Холдинг" - рітейлері і операторі магазинів "Вопак" і "Пакко" в Західній Україні.

"На початку липня 2019 року компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії. Згідно з даними сайту StimexEnergy, їх пріоритетними клієнтами в постачанні електроенергії є ТЦ і ТРЦ", - пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому, засновником ТОВ "НЕК" є ТОВ "Агентство інвестиційного менеджменту", президентом якого вказаний колишній глава "Регіональної газопостачальної компанії" Дмитра Фірташа Олександр Притика. 

Нагадаємо:

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від’єднання України від енергосистеми з РФ та Білоруссю.

З 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, яка скасовувала результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з РФ та Білоруссю у 2020 році.

Це сталося відповідно до положень закону про ринок електроенергії - повноваження Комісії по анулюванню аукціонів з доступу до міждержавних перетинів з країнами - нечленами Енергоспівтовариства обмежувалися 2020 роком. 

Економічна правда

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електроенергія імпорт Росія Україна

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