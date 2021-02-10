Ще два енергоблоки "ДТЕК Енерджі" зупинилися на аварійний ремонт
Енергоблоки на Запорізькій та Курахівській ТЕС увійшли в аварійний ремонт, наразі в Україні 11 з 12 енергоблоків у ремонті належать "ДТЕК Енерджі".
Про це йдеться на сайті Укренерго.
Наразі у ремонті знаходиться 12 енергоблоків, з яких усі, окрім енергоблоку №7 Слов’янської ТЕС належать "ДТЕК Енерджі" Ріната Ахметова. 10 лютого в аварійний ремонт увійшли ще два енергоблоки: № 3 на Запорізькій та № 4 на Курахівській ТЕС.
Раніше голова НКРЕКП звертав увагу, що низка приватних компаній "випадає" у аварійний ремонт, і таким чином уникає використання газу в умовах критичної нестачі кількості вугілля.
Нагадаємо:
Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.
Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.
Економічна правда
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