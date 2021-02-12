Україна у п'ятницю імпортувала з РФ більше 1000 МВт-год електроенергії

У п'ятницю, 12 лютого, Україна імпортувала 1060 МВт-год електроенергії із Росії.

Про це свідчать дані на сайті "Укренерго".

Загалом в ОЕС України у п'ятницю імпортували 1512 МВт-год електроенергії.

Зокрема, з Білорусі - 452 МВт-год, Словачини - 328 МВт-год, Угорщини - 20 МВт-год.

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В "Укренерго" планують під час морозів балансувати енергосистему за допомогою енергоблоків, які можуть працювати на резервному паливі (газ), збільшення обсягів генерації на ГЕС і ГАЕС, та за допомогою імпорту електроенергії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні немає підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.

Економічна правда