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Україна у п'ятницю імпортувала з РФ більше 1000 МВт-год електроенергії

П'ятниця, 12 лютого 2021, 16:05
 

У п'ятницю, 12 лютого, Україна імпортувала 1060 МВт-год електроенергії із Росії.

Про це свідчать дані на сайті "Укренерго".

Загалом в ОЕС України у п'ятницю імпортували 1512 МВт-год електроенергії.

 

Зокрема, з Білорусі - 452 МВт-год, Словачини - 328 МВт-год, Угорщини - 20 МВт-год.

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Нагадаємо:

В "Укренерго" планують під час морозів балансувати енергосистему за допомогою енергоблоків, які можуть працювати на резервному паливі (газ), збільшення обсягів генерації на ГЕС і ГАЕС, та за допомогою імпорту електроенергії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні немає підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.

Економічна правда

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електроенергія імпорт РФ Укренерго

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