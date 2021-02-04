В країні енергетична криза, вугілля не вистачає, регулятор попереджає про аварію. Що відбувається?
Що сталося?
В Україні спостерігається критична ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій і щодня вона погіршується.
Кожного дня вугілля стає все менше, що загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС і може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.
Про таку загрозу напередодні попередила Нацкомісія з регулювання тарифів.
"Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам", – наголошується в повідомленні тарифного регулятора.
Хто виробляє електроенергію з вугілля?
На сьогодні більше половини електроенергії Україні дає атомна генерація, на другому місці – теплова, яка виробляє близько третини всього струму і в якості сировини використовує вугілля.
В Україні працюють 12 великих теплових електростанцій: 8 ТЕС входять в холдинг Ріната Ахметова ДТЕК, ще три знаходяться в структурі державної компанії "Центренерго" і одна належить "Донбасенерго" Максима Єфімова та Едуарда Бондаренко.
Які запаси вугілля необхідні для проходження зимового періоду?
Кожного року Україна починає період опалювального сезону із запасами на складах приблизно в 2,5 млн тонн. Цього зазвичай достатньо для спокійного проходження зими.
В жовтні 2020 року прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підійшла до опалювального сезону з рекордно накопиченими запасами вугілля – 2,9 млн тонн, що вдвічі більше, ніж в 2019 році.
Запаси вугілля дійсно були рекордними, в першу чергу через те, що минула зима була теплою і великі обсяги сировини залишилися на складах ще з попереднього опалювального сезону.
Чому виник дефіцит вугілля?
Існує декілька чинників.
По-перше, у четвертому кварталі 2020 року суттєво (понад прогноз Міненерго – Ред.) зросло споживання електроенергії населенням. Фактично воно вийшло на доепідемічний рівень.
Разом з тим суттєво впало виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії: сонячні та вітряні електростанції виробили менше електроенергії, ніж прогнозувалося.
Третій і головний чинник – порушення ремонтного графіку НАЕК "Енергоатом" наприкінці 2020 року.
4 з 15 блоків атомних електростанцій в четвертому кварталі минулого року були зупинені на ремонт, оскільки НАЕК орієнтувався на прогноз Міненерго і розумів, що зможе задовольнити прогнозні обсяги навіть якщо відправить певні блоки в ремонт.
Якою є ситуація зараз?
Ситуація критична. Склади вугільних електростанцій спрацьовані до найнижчого рівня за весь період незалежності України.
За даними Міністерства енергетики, станом на 2 лютого запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис тонн (291 тис тонн – газового вугілля та 140,9 тис тонн – антрациту).
Поточні запаси вугілля в 5,5 разів менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн тонн). Цих запасів може вистачити ТЕС на декілька діб.
Чим загрожує низький рівень запасів вугілля?
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики вже заявила, що зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС.
Це в свою чергу може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.
Які кроки робить влада, щоб впоратися з кризою?
По-перше, спалює дорогий газ. Так, 18 січня державне "Центренерго" підключило до роботи енергосистеми додатково шість енергоблоків з використанням природного газу.
Нагадаємо, що ціни на газ зараз перебувають на рекордно високих рівнях і такий вимушений крок призведе до зростання вартості електроенергії.
По-друге, тимчасовим виходом з ситуації може бути імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який зараз відбувається. Нагадаємо, з РФ імпорт відновився на початку лютого, з Білорусі – на початку січня.
Чи варто населенню готуватися до відключень електроенергії?
Згідно з прогнозом погоди, найважчі часи чекають на споживачів найближчого тижня, оскільки температура повітря падатиме до "мінус" 15.
Утім, співрозмовники ЕП в Міненерго запевняють, що відключень, з великою вірогідністю, вдасться уникнути. Збалансувати систему повинно використання газу та імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Також серед існуючих інструментів – графік обмеження потужності великих споживачів, який в разі необхідності може застосувати системний оператор "Укренерго".
За даними співрозмовників ЕП, до віялових відключень енергетики можуть вдатися в крайньому випадку. Утім, все це – якщо не буде форс-мажорів, що дуже ймовірно в подібній ситуації.
І один з них стався в середу ввечері: о 19:25 відбулася аварія на Запорізькій ТЕС – найпотужнішій тепловій електростанції України.
Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго внаслідок чого без світла залишилось місто Енергодар. В даний момент енергопостачання міста відновлено.
На момент аварії в роботі було задіяно 3 енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт.
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