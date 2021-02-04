В країні енергетична криза, вугілля не вистачає, регулятор попереджає про аварію. Що відбувається?

Якою є ситуація з вугіллям, хто допустив виникнення енергетичної кризи та чи варто населенню готуватися до віялових відключень.

Що сталося? В Україні спостерігається критична ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій і щодня вона погіршується. Кожного дня вугілля стає все менше, що загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС і може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України. Про таку загрозу напередодні попередила Нацкомісія з регулювання тарифів. "Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам", – наголошується в повідомленні тарифного регулятора.

Хто виробляє електроенергію з вугілля? На сьогодні більше половини електроенергії Україні дає атомна генерація, на другому місці – теплова, яка виробляє близько третини всього струму і в якості сировини використовує вугілля. В Україні працюють 12 великих теплових електростанцій: 8 ТЕС входять в холдинг Ріната Ахметова ДТЕК, ще три знаходяться в структурі державної компанії "Центренерго" і одна належить "Донбасенерго" Максима Єфімова та Едуарда Бондаренко.

Які запаси вугілля необхідні для проходження зимового періоду? Кожного року Україна починає період опалювального сезону із запасами на складах приблизно в 2,5 млн тонн. Цього зазвичай достатньо для спокійного проходження зими. В жовтні 2020 року прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підійшла до опалювального сезону з рекордно накопиченими запасами вугілля – 2,9 млн тонн, що вдвічі більше, ніж в 2019 році. Запаси вугілля дійсно були рекордними, в першу чергу через те, що минула зима була теплою і великі обсяги сировини залишилися на складах ще з попереднього опалювального сезону.

Чому виник дефіцит вугілля? Існує декілька чинників. По-перше, у четвертому кварталі 2020 року суттєво (понад прогноз Міненерго – Ред.) зросло споживання електроенергії населенням. Фактично воно вийшло на доепідемічний рівень. Разом з тим суттєво впало виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії: сонячні та вітряні електростанції виробили менше електроенергії, ніж прогнозувалося. Третій і головний чинник – порушення ремонтного графіку НАЕК "Енергоатом" наприкінці 2020 року. 4 з 15 блоків атомних електростанцій в четвертому кварталі минулого року були зупинені на ремонт, оскільки НАЕК орієнтувався на прогноз Міненерго і розумів, що зможе задовольнити прогнозні обсяги навіть якщо відправить певні блоки в ремонт.

Якою є ситуація зараз? Ситуація критична. Склади вугільних електростанцій спрацьовані до найнижчого рівня за весь період незалежності України. За даними Міністерства енергетики, станом на 2 лютого запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис тонн (291 тис тонн – газового вугілля та 140,9 тис тонн – антрациту). Поточні запаси вугілля в 5,5 разів менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн тонн). Цих запасів може вистачити ТЕС на декілька діб.

Чим загрожує низький рівень запасів вугілля? Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики вже заявила, що зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це в свою чергу може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.

Які кроки робить влада, щоб впоратися з кризою? По-перше, спалює дорогий газ. Так, 18 січня державне "Центренерго" підключило до роботи енергосистеми додатково шість енергоблоків з використанням природного газу. Нагадаємо, що ціни на газ зараз перебувають на рекордно високих рівнях і такий вимушений крок призведе до зростання вартості електроенергії. По-друге, тимчасовим виходом з ситуації може бути імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який зараз відбувається. Нагадаємо, з РФ імпорт відновився на початку лютого, з Білорусі – на початку січня.