Всі розділи
Укр / Рус

Запаси вугілля на ТЕС на 43% менше за мінімальну норму

Вівторок, 9 лютого 2021, 19:21
 

Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.

Про це йдеться на сайті Укренерго.

У компанії зазначають, що "ситуація зі запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною". 

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн). 

З початку листопада 2020 року запаси зменшилися у 6,5 рази до 384,4 тис. тонн. З них газового вугілля зменшились у 8,9 рази до 240 тис тонн, антрацитового – у 2,5 рази до 144,4 тис. тонн. 

Близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

Для балансування енергосистеми енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" працюють на газі, також здійснюється імпорт "електроенергії в ОЕС України, яким частково компенсується дефіцит генеруючих потужностей на ТЕС та АЕС". 

В Укренерго додали, що експлуатація ГЕС Дніпровського каскаду проводиться з максимальною економією гідроресурсів, аби мати можливість збільшити виробництво гідрогенерації.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ТЕС Укренерго вугілля тепло

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Регулятор допускає порушення на усіх ТЕС, перевірить до кінця тижня 9 лютого 2021, 12:03
Через аварію на Запорізькій ТЕС в енергосистемі виник дефіцит – його вже компенсували 4 лютого 2021, 15:35
Запаси вугілля на складах ТЕС і далі падають: майже вдвічі менше норми 1 лютого 2021, 12:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!