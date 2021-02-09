Запаси вугілля на ТЕС на 43% менше за мінімальну норму

Станом на 8 лютого запаси вугілля на теплоелектростанціях на 43% менше за мінімально необхідний рівень та становлять 384,4 тисячі тонн.

Про це йдеться на сайті Укренерго.

У компанії зазначають, що "ситуація зі запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною".

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).

З початку листопада 2020 року запаси зменшилися у 6,5 рази до 384,4 тис. тонн. З них газового вугілля зменшились у 8,9 рази до 240 тис тонн, антрацитового – у 2,5 рази до 144,4 тис. тонн.

Близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

Для балансування енергосистеми енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ "Центренерго" працюють на газі, також здійснюється імпорт "електроенергії в ОЕС України, яким частково компенсується дефіцит генеруючих потужностей на ТЕС та АЕС".

В Укренерго додали, що експлуатація ГЕС Дніпровського каскаду проводиться з максимальною економією гідроресурсів, аби мати можливість збільшити виробництво гідрогенерації.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС - це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає.

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

Економічна правда