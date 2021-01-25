Шмигаль: Кабмін підготує основу для річного тарифу на газ

Кабмін спільно з нардепами, енергетичним регулятором та постачальниками газу найближчим часом підготує основу для річного тарифу для газопостачальників.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді.

"Україна, безумовно, демонтує залишки радянської системи тарифоутворення, рухається до відкритого ринку. Ринок знаходиться в процесі формуванння. Місячний продукт є не дуже справедливим для окремих категорій громадян.

Тому уряд прийняв рішення про верхнє обмеження ринкової ціни в 6,99 грн за кубометр з 1 лютого", - зазначив прем'єр.

Також, за його словами, уряд зараз проводить консультації з НКРЕКП, нардепами і постачальниками газу "щодо створення в Україні протягом найближчого часу основи річного продукту".

"Зараз основним є місячний продукт. А зручним і для всієї Європи, і для громадян України є річний продукт, який легко прогнозувати, легко розраховувати. Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати", - розповів голова уряду.

Нагадаємо:

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Економічна правда