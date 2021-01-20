Річні тарифи на газ представлять навесні - Шмигаль

Газопостачальні компанії представлять свої річні газові продукти, що мають фіксовану ціну на рік, цієї весни.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну.

Прем’єр розповів, що "триває активна робота щодо розвитку справедливих правил та механізмів на ринку газу". Так, навесні-влітку всі газопостачальні компанії мають представити споживачам свої річні продукти.

"Відповідно, доручив Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП та АМКУ до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Економічна правда