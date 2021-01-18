Новини 18 січня: уряд встановив газовий тариф, швидкісні потяги від Укрзалізниці

Про газ і тепло: Кабінет Міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Про карантин: Влада не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.

Про швидкісні потяги: "Укрзалізниця" має проєкт руху потягів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст України, наразі його обговорюють та шукають інвесторів

Про хабарі та Samsung: Суд засудив віце-президента компанії Samsung Electronics і фактичного керівника Samsung Group Лі Чже Єна до тюремного ув'язнення на два роки і шість місяців за звинуваченням у хабарництві

Про сполучення: Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який повинен стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом

Про автокомпанії: Fiat Chrysler та Peugeot завершили процес об’єднання в автогрупу Stellantis, що стала четвертою найбільшою у світі - угоду оцінюють у 52 мільярди доларів

Про аеропорти: За підсумками 2020 року аеропорт у Стамбулі (Туреччина) став найбільш завантаженим у Європі, він обігнав лондонський "Хітроу" з показником у 23,4 мільйона пасажирів

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