Заступниця Єрмака: Ми не повертаємося до держрегулювання цін на газ

Україна не повертається до державного регулювання цін на природний газ, а обмеження ціни на рівні 6,99 грн за кубометр на період карантиних обмежень - необхідний тимчасовий захід.

Про це у Facebook написала заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

"Впровадження на період карантинних обмежень державного регулювання ціни на газ для населення – це вкрай необхідний тимчасовий захід, і він є найбільш ефективним в умовах зловживань з боку компаній-постачальників газу.

Ми не повертаємося до державного регулювання цін на природний газ і я підкреслюю, що прийняте рішення є тимчасовим та спричинено лише критичною ситуацією, нам потрібно захистити українців, особливо у ті дні, коли температурні режими будуть падати", - запевнила вона.

За її словами, президент і уряд мають політичну волю для продовження реформ.

"Ми переконані у потребі довгострокових та сталих рішень, працюємо над запровадженням чесних та прозорих правил на ринку.

Ця нездорова монополія на роздрібному ринку є проблемою, яку треба вирішувати вже сьогодні. Також необхідно підтримати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а за необхідності створити додаткову спроможність для реалізації нею своїх повноважень: максимально ефективно та у стислі терміни", - додала Свириденко.

Нагадаємо:

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Економічна правда