Новини 7 грудня: новорічні напрямки від Укрзалізниці, як буде працювати транспорт в локдаун
Про економіку: У Мінекономіки оцінюють падіння ВВП України за 10 місяців 2020 року у 5,2% та очікують спаду ВВП на 5% за підсумками 2020 року.
Про авіацію: Міністерство оборони і держпідприємство "Антонов" в цьому році підпишуть контракт про постачання трьох нових літаків Ан-178 вперше за часи незалежності України.
Про новорічні свята: "Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята: Київ - Івано-Франківськ, Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчук - Івано-Франківськ.
Про локдаун: Громадський транспорт під час локдауну, який пропонується запровадити на початку січня наступного року, працюватиме зі значними обмеженнями.
Про карантин вихідного дня: За тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги кафе і ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.
Про вакцини: Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто почало готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу.
Про безробіття: Загальний обсяг державних видатків на виплати безробітним від початку 2020 року становив 14,55 млрд грн.
Середній розмір допомоги по безробіттю в Україні у листопаді 2020 року становив 3580 гривень.
Про локалізацію: Комітет економічного розвитку підтримав законопроект про локалізацію та рекомендував Верховній Раді його прийняти у другому читанні.
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