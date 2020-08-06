Китайці та Ярославський подали нову заяву в АМКУ про покупку "Мотор Січ"

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Про це йдеться в повідомленні Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зміна нових партнерів співробітництва не спричинить за собою істотних змін у подальшій реорганізації. Beijing Skyrizon сподівається, що ця зміна підштовхне до швидкого отримання схвалення АМКУ, сприятиме якнайшвидшому завершенню великої реструктуризації внутрішніх активів", - йдеться в документі.

Xinwei уточнює, що того ж дня її дочірня компанія Beijing Skyrizon відкликала з АМКУ заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром".

"У зв'язку зі змінами, що відбулися в основі ділового співробітництва між Beijing Skyrizon і його дочірніми підприємствами і ДК "Укроборонпром", Beijing Skyrizon провела переговори щодо співпраці в галузі авіаційних двигунів з компанією DCH Group Україна і її дочірніми компаніями, і дійшла згоди", - пояснили в компанії.

Нагадуємо:

4 серпня стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

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