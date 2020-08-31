АМКУ не взяв до розгляду заявку Ярославського на купівлю акцій "Мотор Січ"

Антимонопольний комітет не взяв до розгляду заявку групи DCH Олександра Ярославського про купівлю акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє прес-служба DCH.

"Група DCH отримала відповідь Антимонопольного комітету України на подану заявку про купівлю акцій ПАТ "Мотор Січ". У документі сказано, що АМКУ не взяв її до розгляду. Далі у тексті перераховано низку технічних процедурних моментів, якими Комітет обґрунтовує своє рішення, а також зроблено запит щодо додаткової інформації.

Зокрема, це стосується активів на товарних ринках, що не мають стосунку до профільного виду діяльності ПАТ "Мотор Січ" – авіабудування. А саме: "За інформацією заявників, у переліку юридичних осіб, наведеному в таблиці "Інші юридичні особи, у яких "Мотор Січ" належать корпоративні права", АТ "Мотор Січ" здійснює котроль над ТОВ "Клініка Мотор-Січ", основним видом діяльності якого є надання медичних послуг, у групі DCH послуги загальної медичної практики надає ТОВ "Медичний центр "Наша надія"", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що згідно із чинним законодавством повернення заявки не позбавляє заявника права звернутися в АМКУ повторно.

Нагадуємо:

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

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Економічна правда