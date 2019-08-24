США намагатимуться заблокувати продаж "Мотор-Січі" Китаю - ЗМІ

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідею продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США.

За інформації видання, наступного тижня Джон Болтон відвідає Київ та планує зустріч із керівництвом "Мотор-Січ". "Ми поговоримо з українцями про амбіції Китаю і про те, що ми бачимо в тому, що пропонує Китай", - зазначає високопоставлений чиновник адміністрації. "Це все є частиною стратегії національної безпеки та національно-оборонної стратегії. Це стратегічна конкуренція з Китаєм ",- додає він.

Видання зазначає - угода про "Мотор Січ" широко сприймається американськими чиновниками як черговий крок Китаю до розширення своєї військової спроможності .

За даними американських урядовців та авіаційних служб приватного сектору, китайці особливо хочуть у своїй здатності виробляти важкі авіадвигуни. "Ми як раз утримаємо китайців від оволодіння цією технологією", - зазначає інших чиновник адміністрації президента США.

Придбання "Мотор Січ" сприятиме нарощуванню військових сил Китаю, що Вашингтон намагався затримати через введення ембарго на продаж товарів військового призначення.

Видання також зазначає, що офіційні особи України та Китаю відмовились коментувати цю угоду.