Китайці та Ярославський подали нову заявку на придбання "Мотор Січі"

Дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського подали оновлену спільну заявку в Антимонопольний комітет на покупку "Мотор Січ".

Про це йдеться в повідомленні Xinwei на Шанхайській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

АМКУ 20 серпня інформував компанії, що їх заявка від 4 серпня вимагала додаткових матеріалів, робота над якими була проведена, і зараз оновлена заявка знаходиться в комітеті.

"Існує невизначеність щодо того, чи може вона бути остаточно схвалена", - йдеться в документі.

Xinwei нагадала, що попередню спільну заявку на купівлю "Мотор Січі" з держконцерном "Укроборонпром" від літа 2019 року була відкликана у зв'язку з новими домовленостями з DCH.

Компанія також вказала, що суб'єкт угоди і акції цільових активів заморожені, тому успішне проведення цієї реорганізації все ще знаходиться під питанням.

За даними джерела в уряді, наразі близько 75% акцій "Мотор Січ" вже належить групі китайських власників. Після подачі нової заявки Xinwei АМКУ повідомив про розгляд чотирьох справ з купівлі акцій "Мотор Січі", в тому числі справи про купівлю акцій ще до подачі заявки Xinwei з "Укроборонпромом", розпочатої комітетом з власної ініціативи через відсутність дозволу.

"За результатами проведеної перевірки в разі виявлення порушень будуть прийняті жорсткі заходи реагування відповідно до чинного законодавства", - заявляв АМКУ.

У той же час, за наявними даними агентства, спірний пакет акцій "Мотор Січі" виступає заставою по фінансуванню, наданому в тому числі China Development Bank.

Нагадуємо:

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

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