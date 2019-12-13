Богуслаєв підтвердив продаж китайській компанії "Мотор Січ"

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

Про це він розповів представникам ЗМІ 13 грудня під час їх перебування на підприємстві, передає Укрінформ.

"Я міг закрити завод, міг скоротити кількість працівників. Така проблема стояла переді мною. Ми вирішили знайти інвестора. Нам підказали, хто інвестор, ми поїхали і поговорили з Китаєм. Власники акцій продали їх через нашу біржу. І я свої продав акції", - сказав Богуслаєв.

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

"Вони (інвестори - ред.) нам 100 млн доларів дали. Ось це все (складання вертольотів - ред.) робиться китайським коштом. Або б цього не було, а був би склад металу. Ще 150 млн доларів прийдуть наступного року. Якщо б ми їх не знайшли, то ви б тут не стояли, і я б з вами не розмовляв", - зазначив Богуслаєв.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Нагадаємо:

Раніше голова концерну "Укроборонпром" Айварас Авбромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет. Абромавічус також висловив упевненість, що угоди з такими стратегічно важливими підприємствами має контролювати держава

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки китайської Skyrizon і Укроборонпрому про покупку контрольного пакету акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

Раніше повідомлялось, що приватний підрядник з питань безпеки та неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі українського концерну "Мотор Січ".

Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.

25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

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