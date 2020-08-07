Ярославський: Прокуратура повторно арештувала акції "Мотор Січ"

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Про це йдеться у заяві Ярославського, яке оприлюднила прес-служба DCH.

"На жаль, ті процеси, які зараз спостерігаються щодо "Мотор Cіч", не можуть не викликати занепокоєння. Вчора (6 серпня - ред.), після того китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфікувала формулювання обвинувачення до "державної зради", - підкреслив Ярославський.

Також він заявив про "силовий тиск" на співробітників АМКУ "з метою перешкодити реалізації наших домовленостей з китайськими партнерами і перешкодити їм, законним акціонерам підприємства, розпоряджатися своєю власністю".

"Зрозуміло, правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності. Але виникає питання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник? Той, хто хоче відродити вмираюче підприємство, зберегти робочі місця для 25 тисяч громадян України і статус нашої країни як авіаційної держави? Або ті, хто не дають законослухняним інвесторам це зробити?", - йдеться у заяві бізнесмена.

За його словами, усі спірні питання у цій ситуації можуть бути врегульовані в правовому полі з дотриманням норм українського та міжнародного права.

"Тому дуже дивно бачити, коли при новій владі, яка декларує режим найбільшого сприяння для інвесторів, окремі чиновники продовжують чинити тиск на бізнес, порушувати права іноземних інвесторів та зневажати законність як основоположний принцип демократії.

Наші партнери, приватні китайські інвестори вклали гроші в приватне же українське підприємство, маючи намір модернізувати його і забезпечити важливі для України поставки продукції на внутрішній ринок КНР.

Якщо український уряд буде продовжувати перешкоджати законній реалізації їх прав та інтересів, наслідки можуть бути виключно несприятливими для нашої країни. Імовірно, включаючи подачу китайською стороною багатомільйонних позовів до міжнародних судів і суттєве охолодження двосторонніх відносин з Китаєм як головним торговим партнером України", - стверджує Ярославський.

Він також попросив президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

"Від імені DCH і наших китайських партнерів прошу пана президента втрутитися в ситуацію. Сподіваюся, що завдяки політичній волі влади буде прийнято рішення, яке збереже Мотор Cіч для України", - йдеться в заяві.