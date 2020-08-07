Ярославський: Прокуратура повторно арештувала акції "Мотор Січ"
Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.
Про це йдеться у заяві Ярославського, яке оприлюднила прес-служба DCH.
"На жаль, ті процеси, які зараз спостерігаються щодо "Мотор Cіч", не можуть не викликати занепокоєння. Вчора (6 серпня - ред.), після того китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфікувала формулювання обвинувачення до "державної зради", - підкреслив Ярославський.
Також він заявив про "силовий тиск" на співробітників АМКУ "з метою перешкодити реалізації наших домовленостей з китайськими партнерами і перешкодити їм, законним акціонерам підприємства, розпоряджатися своєю власністю".
"Зрозуміло, правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності. Але виникає питання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник? Той, хто хоче відродити вмираюче підприємство, зберегти робочі місця для 25 тисяч громадян України і статус нашої країни як авіаційної держави? Або ті, хто не дають законослухняним інвесторам це зробити?", - йдеться у заяві бізнесмена.
За його словами, усі спірні питання у цій ситуації можуть бути врегульовані в правовому полі з дотриманням норм українського та міжнародного права.
"Тому дуже дивно бачити, коли при новій владі, яка декларує режим найбільшого сприяння для інвесторів, окремі чиновники продовжують чинити тиск на бізнес, порушувати права іноземних інвесторів та зневажати законність як основоположний принцип демократії.
Наші партнери, приватні китайські інвестори вклали гроші в приватне же українське підприємство, маючи намір модернізувати його і забезпечити важливі для України поставки продукції на внутрішній ринок КНР.
Якщо український уряд буде продовжувати перешкоджати законній реалізації їх прав та інтересів, наслідки можуть бути виключно несприятливими для нашої країни. Імовірно, включаючи подачу китайською стороною багатомільйонних позовів до міжнародних судів і суттєве охолодження двосторонніх відносин з Китаєм як головним торговим партнером України", - стверджує Ярославський.
Він також попросив президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.
"Від імені DCH і наших китайських партнерів прошу пана президента втрутитися в ситуацію. Сподіваюся, що завдяки політичній волі влади буде прийнято рішення, яке збереже Мотор Cіч для України", - йдеться в заяві.
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Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".
Напередодні стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".
У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".
Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".
21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.
Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.
Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.
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Економічна правда
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