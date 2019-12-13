Розробки українських конструкторів не продадуть разом з "Мотор Січ"
Унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".
Про це сказав директор "Івченко-Прогрес", генеральний конструктор Ігор Кравченко, передає Укрінформ.
"Вся інтелектуальна власність, яка створена "Прогресом", записана за "Прогресом". Це написано у всіх договорах. "Прогрес" нікому не проданий. Він державний. Він незалежний. Всі технології записані за ним", - відповів Кравченко.
Він також додав, що інвестор, який працюватиме з "Мотором", не може не співпрацювати з конструкторським бюро.
Нагадуємо:
Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.
Раніше голова концерну "Укроборонпром" Айварас Авбромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет. Абромавічус також висловив упевненість, що угоди з такими стратегічно важливими підприємствами має контролювати держава
21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки китайської Skyrizon і Укроборонпрому про покупку контрольного пакету акцій запорізького заводу "Мотор Січ".
Раніше повідомлялось, що приватний підрядник з питань безпеки та неофіційний радник президента США Трампа Ерік Прінс веде перевогори щодо купівлі українського концерну "Мотор Січ".
Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".
Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.
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