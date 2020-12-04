Новини 4 грудня: ФОПів звільнили від податків на карантин, ціни на нафту зростають

Про "справу Микитася": В мережу злили ухвалу Вищого антикорупційного суду зі справи екснардепа-забудовника Максима Микитася з якої випливає, що за версією слідства НАБУ, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації "Укрбуд".

Про нафту: Ціни на нафту еталонних марок неухильно зростають на торгах 4 грудня після рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток більш поступовими темпами.

Про локдаун: Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Про карантинну допомогу: Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Також було прийнято законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців та законопроєкт № 4431 про її фінансування з фонду протидії коронавірусу.

Про вакцину: На засіданні 4 грудня Верховна Рада проголосувала за зменшення терміну реєстрації вакцини від COVID-19 до 5 днів.

Про зарплати посадовців: Нацбанк оприлюднив положення про вимоги до положень у звіті про винагороду членів наглядових рад та правління банків - положення та звіти банк має розміщувати на власній вебсторінці.

Про енергетику: Данія припинить видавати нові ліцензії на розробку нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року.

Чехія має намір відмовитися від використання вугілля до 2038 року.

Про "Укрзалізницю": Колишній заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань пропонує віддати 10% акцій АТ "Укрзалізниця" Європейському банку реконструкції та розвитку, звільнивши компанію від обслуговування фінансових боргів.

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