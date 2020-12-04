Нардепи підтримали закон про списання податкових боргів до 3060 гривень

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Документ підтримали 302 нардепи, 305 голосами депутати підтримали негайне підписання закону спікером Ради.

Запропоновані президентом та його командою зміни до Податкового кодексу повинні спростити життя підприємствам - переважно малому та мікробізнесу – у питанні сплати податків.

Останні зміни до Податкового кодексу мають дещо спільне з податковими послабленнями, ухваленими під час весняного локдауну.

Зокрема, у законопроєкті також йдеться про звільнення ФОП від сплати ЄСВ. Проте цього разу пощастить не всім, а лише найменшим підприємцям, які працюють на першій групі спрощеної системи оподаткування.

Такі податкові канікули мають тривати з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Це означає, що найменші підприємці уникнуть сплати 1 100 грн ЄСВ та 210,2 грн єдиного податку за грудень 2020 року, а у 2021 році зекономлять 6 600 грн на сплаті ЄСВ і 1 094,5 грн на сплаті єдиного податку.

Крім того, законопроєкт має кілька інших пропозицій щодо податкових боргів бізнесу та звичайних громадян.

✘ Пропонується втричі (з 1 020 грн до 3 060 грн) збільшити розмір податкового боргу, щодо якого податкова не вчинятиме заходи стягнення (тобто не надсилатиме податкові вимоги та не відкриватиме виконавчі провадження).

✘ Податковий борг з усіх податків на 3 060 грн, який існував у платників до 1 листопада 2020 року, пробачать. Усі відкриті провадження із стягнення цього боргу закриють.

Для цього платнику навіть не доведеться писати заяву – податкова зробить списання автоматично.

Однак таке прощення не стосуватиметься боргу з податків, які виникають при імпорті чи експорті товарів (мит і ПДВ). За словами Зеленського, борги пробачать чотирьом мільйонам українців.

✘ Сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6 800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року, відкладуть до 29 грудня 2021 року.

Для цього потрібно буде написати заяву в податкову за місцем реєстрації. У випадку погашення боргу у вказані сроки штрафні санкції та пеня застосовуватися не будуть.

✘ Законопроєкт також пропонує пробачити штрафи та пені з податкових боргів з будь-яких податків, крім митних платежів, якщо їх погасять протягом шести місяців після набуття чинності цим документом.

Пробачати пені та штрафи пропонують лише за умови, що в платника не виникне новий податковий борг. Не пробачатимуть штрафи та пені з податкових боргів особам, що перебувають у процесі банкрутства, та банкам.

Автори змін до Податкового кодексу також пропонують звільнити від оподаткування матеріальну допомогу, яку громадяни та бізнес отримуватимуть від держави у зв'язку з карантином.

Крім того, законопроєкт зобов'язує податкову вести реєстр отримувачів допомоги із сплати ЄСВ, яку надаватимуть у зв'язку з карантином.

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Економічна правда