Нафта дорожчає п'ятий тиждень поспіль, Brent сягає 50 доларів

Ціни на нафту еталонних марок неухильно зростають на торгах 4 грудня після рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток більш поступовими темпами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому нафтові ціни можуть продемонструвати зростання за підсумками п'ятого тижня поспіль.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:17 за київським часом становить 49,65 долара за барель, що на 0,94 долара (1,93%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на 0,46 долара (1%) - до 48,71 долара за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу становить 46,4 долара за барель, що на 0,76 долара (1,67%) нижче рівня попередніх торгів. У четвер ф'ючерси збільшилися в ціні на 0,36 долара (0,8%) - до 45,64 долара за барель.

Країни ОПЕК+ визнали, що нафтовий ринок знаходиться в стабільному стані, але все ще крихкий, дозволивши собі збільшити видобуток нафти не на 2 млн б/д, а тільки на 0,5 млн б/д з січня 2021 року.

Позиції лідерів угоди Росії і Саудівської Аравії досить сильно розійшлися, але компромісний варіант дозволить їм продовжувати дружбу і балансування нафтового ринку. Росія буде готова вже з січня збільшити видобуток нафти на 125 тис б/д.

Країни ОПЕК+ в квітні поточного року ухвалили рішення про безпрецедентне узгоджене скорочення видобутку нафти після падіння попиту на нафту на чверть через пандемію COVID-19. Рішення було прийнято відразу на два роки, але з поступовим нарощуванням виробництва.

На думку експертів Commonwealth Bank of Australia нова угода означає, що світові запаси нафти зможуть почати зменшуватися в першому кварталі 2021 року. Тим часом вони зазначають, що зростання поставок з Лівії і потенційне збільшення видобутку в Ірані в разі поліпшення відносин з США можуть здійснити на нафтові ціни тиск.