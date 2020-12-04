Рада прийняла закон Зеленського про 8 тисяч допомоги ФОПам і найманим працівникам

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

За основу і в цілому законопроєкт підтримали 297 нардепів. За те, щоб закон негайно підписав спікер, проголосував 301 нардеп.

"26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ пакет законопроєктів про підтримку українців та бізнесу у випадку впровадження посиленого карантину. Це необхідні ініціативи, яких потребуватимуть люди, якщо протиепідемічні заходи будуть посилені.

Ситуація складна, але контрольована, ми не виключаємо сценарію погіршення епідситуації і треба буде реагувати швидко і прогнозовано", - заявив прем'єр Денис Шмигаль у виступі перед голосуванням.

За його словами, карантин вихідного дня відіграв свою роль і досяг своєї цілі. "Ми бачимо це по цифрах - темпи зростання епідемії знизились останній тиждень. Ми можемо припустити, що жорсткого посилення карантину до Нового року не буде. Ймовірно, ми посилимо карантинні обмеження у січні", - додав він.

Голова комітету ВР із питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт №4429 за основу та в цілому із пропозиціями комітету.

Представник "Довіри" Сергій Шахов заявив, що його група буде підтримувати законопроєкт №4429.

Нардеп від ОПЗЖ Наталія Королевська додала, що її фракція також підтримує цей законопроєкт. Представник "Голосу" Ярослав Железняк додав, що його фракція підтримує документ, але попередив, що там є багато технічних помилок.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко додав, що його фракція також буде голосувати за цей законопроєкт, бо "краще пізно, ніж ніколи, краще щось, ніж нічого".

Представник від "За майбутнє" Тарас Батенко сказав, що також будуть підтримувати документ, але назвав неприпустимі "контролюючі функції за суб'єктами господарювання".

У законопроєкті йдеться про фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Президент Володимир Зеленський у законопроєкті пропонує видати матеріальну допомогу, яка, на його думку, "позитивно вплине на застрахованих осіб та суб'єктів господарювання". Йдеться про 8 тис грн.

Одноразову допомогу від держави отримають наймані працівники підприємств, робота яких була призупинена.

Якщо внаслідок введених владою протиепідеміологічних заходів працівник втратив частину зарплати, то він може претендувати на 8 тис грн матеріальної допомоги. Утім, допомогу отримають не всі.

Перше обмеження – виплати будуть здійснюватися лише для застрахованих осіб, тобто тих, хто працевлаштований офіційно. Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за таких осіб повинна була здійснюватися повністю протягом третього кварталу 2020 року. Якщо в липні-вересні людина не працювала або була працевлаштована неофіційно, допомоги не буде.

Друге обмеження стосується специфіки роботи організації. Тобто допомогу отримають працівники тих компаній, які займаються певними видами економічної діяльності. Перелік видів діяльності визначить уряд.

Це можуть бути працівники сфери обслуговування населення, ресторанного бізнесу, кінотеатрів, креативної індустрії, роботу яких на вихідних уряд обмежив на початку листопада.

Третє обмеження стосується робітників, які працюють за сумісництвом.

Також розраховувати на допомогу від держави не зможуть ті, хто в липні-вересні щомісяця заробляли понад 30 тис грн.

По 8 тис грн отримають фізособи-підприємці, які через карантин втратили частину доходів. Як і у випадку з найманими працівниками, тут теж є низка обмежень.

По-перше, ФОП має бути зареєстрований мінімум за три місяці до набуття чинності запропонованим законом.

По-друге, у цей же період підприємець повинен був повністю сплачувати ЄСВ.

По-третє, протягом цього періоду підприємець не повинен був працювати за наймом.

Особи, які на дату набуття законом чинності припинили свою діяльність, не отримають допомогу.

Інше обмеження стосується специфіки бізнесу. 8 тис грн отримають працівники компаній, які займаються певними видами економічної діяльності. Ці види повинен визначити уряд. Для підприємців такий вид діяльності має бути основним.

Для отримання одноразової допомоги підприємці і наймані працівники муситимуть написати заяву через державний портал електронних послуг ("Дія"), вказавши персональні дані та рахунок, на який необхідно переказати кошти.

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Економічна правда