НБУ зобов'язав банки публікувати на сайтах дані про винагороду топменеджменту

Нацбанк оприлюднив положення про вимоги до положень у звіті про винагороду членів наглядових рад та правління банків - положення та звіти банк має розміщувати на власній вебсторінці.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це новий підхід, який ґрунтується на кращих міжнародних підходах та практиці. Відтепер вимоги до положень і звітів про винагороду регулюються окремим Положенням регулятора.

Новий підхід сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди. Розробкою положень та звітів про винагороду займається комітет із винагороди банку. Положення та звіт про винагороду членів ради затверджують загальні збори учасників/акціонерів банку, а положення та звіт про винагороду членів правління ‒ рада банку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до положення у річному звіті банк зазначає інформацію про суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), що були виплачені протягом звітного фінансового року.

Головні вимоги до положення про винагороду:

прозорість, зрозумілість та орієнтованість на уникнення конфлікту інтересів у банку;

відповідність політиці управління ризиками;

відповідність створеній у банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень та корпоративному управлінню;

обґрунтованість винагороди щодо аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

При цьому, звіт про винагороду має містити інформацію про:

суму винагороди, у тому числі фіксовані і змінні складові;

строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду;

повний опис структури всіх складових винагороди;

критерії оцінки ефективності, за результатами досягнення яких була нарахована змінна винагорода.

Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку затверджене постановою Правління НБУ від 30 листопада 2020 року № 153, яка набирає чинності з 4 грудня 2020 року.

Економічна правда