У разі посилення карантину гроші на допомогу ФОПам виділять із COVID-фонду – закон

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Документ підтримали 304 нардепи. За те, щоб закон негайно підписав спікер, проголосував 301 нардеп.

Законопроєкт передбачає внести зміни до статті 28 ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо спрямування коштів COVID-фонду на заходи з надання:

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів (за словами прем'єра, для цього потрібно до 10 млрд грн);

одноразової матеріальної допомоги субэєктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників (до 2 млрд грн);

одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб (до 1,5 млрд рн).

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Читайте також:Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда