Борг "Укрзалізниці" перед ЄБРР пропонують конвертувати в акції

Колишній заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань пропонує віддати 10% акцій АТ "Укрзалізниця" Європейському банку реконструкції та розвитку, звільнивши компанію від обслуговування фінансових боргів.

Про це Довгань заявив в інтерв'ю Mintrans.

"У нас уже немає можливості залучати кредити, але ми можемо, наприклад, конвертувати зобов'язання УЗ перед ЄБРР у пакет акцій компанії. Давайте дамо банку 10% акцій УЗ, введемо в наглядову раду двох осіб від ЄБРР, щоб вони захищали її інтереси, й таким чином звільнимо УЗ від тягаря обслуговування фінансових боргів", - сказав ексчиновник.

Довгань повідомив, що під час підготовки кредитних договорів з Європейським інвестиційним банком і ЄБРР з електрифікації залізничної ділянки Долинська - Миколаїв з'ясувалося, що "Укрзалізниця" вже не має ліквідних активів, які могли б стати забезпеченням за кредитами.

"Усе більш-менш цінне, що було в УЗ, уже перебуває в заставі. В компанії дуже висока кредиторська заборгованість. Це переддефолтний стан. Європейські партнери готові фінансувати УЗ. Але вони не хочуть вкладати гроші в неробочий механізм", - наголосив Довгань.

За його словами, ідея продажу частини пакета акцій "Укрзалізниці" обговорюється ще з минулого року.

Довгань зазначив, що на інвестиційному форумі Мінінфраструктури в Маріуполі "Укрзалізниця" і ЄБРР підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому, "по суті, йшлося про підготовку УЗ до IPO".

"У кулуарах форуму ми обговорювали можливість конвертації боргів УЗ у пакет акцій 25%-1 акція для ЄБРР, тобто передати блокувальний пакет. Але боргів в УЗ менше, ніж коштує цей пакет. Тому компанія також могла розраховувати на отримання "живих" грошей. Я не знаю, в скільки оцінюється УЗ, але цей пакет акцій - мільярди євро. Європейці були готові на цей механізм", - зазначив він.

Нагадуємо:

У січні-червні 2020 року УЗ отримала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток склав 1,065 млрд грн.

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.

ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці".