Новини 28-30 грудня: тариф на електроенергію для населення зросте, ціни на газ перевірять, біткоїн шаленіє

Про тариф на електроенергію. Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Про ціни на газ. Прем'єр Денис Шмигаль доручив т.в.о. глави Міненерго Юрія Вітренкові спільно з Антимонопольним комітетом перевірити обгрунтованість цін на газ.

Про депозити. У Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.

Про реформу ДАБІ. Кабінет міністрів відновив дію постанови від 2011 року, якою встановлюється порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Про МВФ. Україна цього року мала б отримати ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ, але вони перенесені на наступний рік.

Про біткоїн. Криптовалюта Bitcoin у середу зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,4 тис доларів.

Ексклюзиви ЕП

Голова НБУ Кирило Шевченко: Пропонуємо скасувати податок на доходи з депозитів

Чого чекати від МВФ, як НБУ планує відновлювати кредитування, чому виріс іпотечний ринок, якою буде політика щодо можливого зміцнення гривні та "болючі" кадрові питання.

Ціни на газ для населення зростуть: скільки українці платитимуть у січні

Напередодні більшість постачальників газу оприлюднили свої цінові пропозиції на січень. Що змінилося у порівнянні з груднем і якою буде вартість блакитного палива після Нового року?

Євген Шевченко, Carlsberg Ukraine: Економічна криза у світі буде у 2021 або у 2022 році

Чи стали українці на карантині більше пити, чому наступний рік таїть у собі багато невідомості та ризиків, і наскільки близька до катастрофи Україна. (рос)

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