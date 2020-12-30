10 найцікавіших технологічних розробок: чим здивував людство 2020 рік

Незважаючи на пандемію, ні на будь-які інші катаклізми людство продовжує невпинно вдосконалювати існуючі технології і створювати нові.

Традиційно наприкінці року ЕП публікує добірку з найбільш цікавих технологічних розробок.

10. Супутник, який "бачить" крізь стіни

Американська компанія Capella Space в грудні 2020 року показала надчіткі зображення, зняті крізь хмари і навіть стіни деяких будівель. Представлені знімки були зроблені за допомогою 100 кг супутника Capella 2, який здатний знімати одну і ту ж локацію протягом 20-60 секунд.

У знімках один піксель дорівнює квадрату розміром 50х50 см. Capella Space зазначає, що вони можуть іноді отримувати знімки з роздільною здатністю близько 20х20 см, проте не завжди.

В компанії відзначили, що збираються поставляти знімки з роздільною здатністю 25х25 см, однак на цьому шляху їм ще доведеться дочекатися дозволу від регуляторів відповідної космічної діяльності.

Подібна чіткість супутникових зображень з'явилася вперше на комерційному ринку. При цьому у компанії є і більш потужний продукт, але продавати отримані з його допомогою знімки поки дозволено тільки клієнтам з уряду США.

На відміну від багатьох інших супутників для спостереження, що знаходяться на орбіті Землі, розробка Capella Space не використовує звичні камери. Замість цього супутник Capella 2 оснастили радаром з синтезованою апертурою (РСА). Він працює за тим же принципом, як дельфіни або кажани використовують ехолокацію.

Супутник направляє потужний 9,65-гігагерцовий радіосигнал в сторону цілі, а потім збирає та інтерпретує дані, які відбилися назад на орбіту. Оскільки супутник посилає власний сигнал, а не вловлює світло, в деяких випадках він може "просвітити" навіть крізь стіни будівель.

В Capella Space стверджують, що найлегше подивитися крізь хмарочоси, які виглядають на знімках як "примарні гриби". На оригінальному зображенні з супутника без стиснення можна побачити навіть те, що відбувається в конкретних кабінетах, заявив гендиректор компанії Пайам Баназаде.

Знімок Токіо, Японія. Токіо. Зображення надано компанією Capella Space. Джерело: futurism.com

9. Безконтактне управління жестами від Google

Project Soli – це крихітний радар для мобільних пристроїв. Він може стежити за руками і пальцями з набагато більшою точністю, ніж камера.

З використанням радара користувач може керувати інтерфейсом буквально в повітрі – Project Soli в реальному часі відстежує рухи і перетворює їх в керуючі дії.

Над вдосконаленням Project Soli з 2015 року працює команда розробників з підрозділу Google ATAP.

Радар побудований на апаратній платформі на базі міні-ПК Intel NUC і Google Soli. Ця платформа дозволяє обробляти радіосигнал в режимі реального часу.

Кожен отриманий сигнал оцінюється по 661 критеріям, після чого інформацію "вивчає" спеціальним чином навчена нейромережа. Мета аналізу – виявлення об'єктів з максимально близьким набором ознак.

В результаті система навчилася ідентифікувати навіть дуже схожі об'єкти, наприклад, листи паперу в пачці або гральні карти.

Точність ідентифікації окремих карт становить 99,4%. У разі оцінки листів з пачки паперу (пачка не така і велика, в ній всього 20 аркушів), точність розпізнавання падає до 88,6%.

Точність розпізнавання банківських карт становить 99,5%.

Варто відзначити, що "міні-радар" працює зі спектром частот 57-64 ГГц, кількість каналів досягає восьми. Принцип роботи досить простий – Soli випромінює сигнал за допомогою двох елементів і приймає відбиті сигнали за допомогою чотирьох елементів.

Project Soli від Google

В результаті система розпізнає навіть найслабші зміни конфігурації радіосигналу. Розміри робочого пристрою всього 10*8 мм, з урахуванням масиву антен. Рухомих частин немає, як немає і чутливості до рівня освітлення.

Вперше технологію Project Soli масово запустили на ринок в смартфонах Google Pixel 4. Смартфон, зокрема, отримав функцію Motion Sense, яка повинна була дозволити управляти пристроєм за допомогою жестів над пристроєм.

Розробники смартфону обіцяли користувачам, що за допомогою жестів можна буде пропускати пісні, відключати будильники, регулювати гучність відтворення і так далі. Однак на практиці функція працювала абияк і то далеко не у всіх країнах.

В смартфонах Google Pixel 5 технологію вже не вбудували заради здешевлення пристрою, однак Google не відмовився від подальшого вдосконалення Project Soli.

8. Найбільший в світі водневий літак

Американський стартап ZeroAvia, який займається створенням авіаційних силових установок з нульовими викидами, у вересні 2020 року випробував в реальному польоті свій літак на водневих паливних елементах.

Модифікований шестимісний літак Piper M-класу, який, як повідомляє ZeroAvia, тепер є найбільшим повітряним судном на водневих акумуляторах в світі, злетів з науково-дослідного центру компанії в Кренфілді, Англія.

Він успішно здійснив повний польотний цикл – розбіг і зліт, набір висоти, крейсерський політ, зниження, посадка і парковка – використовуючи в якості джерела енергії водневі паливні елементи.

Фахівці компанії оснастили повітряне судно паливними елементами на водні, які дозволяють тримати літак в повітрі без дозаправки довше, ніж у випадку звичайних акумуляторів.

Транспортний засіб є частиною проєкту HyFlyer з виробництва масштабованої воднево-електричної гібридної рухової установки, яку можна встановити на звичайних літаках. Також в рамках цього проєкту розробники тестують інфраструктуру, яка дозволить заправляти повітряні судна воднем.

Проект HyFlyer фінансується британським урядом. ZeroAvia повідомляє, що технологію можна буде масштабувати в найкоротші терміни. Так, компанія планує ввести 10-20-місцеві літаки в експлуатацію через три роки, а 50-100-місцеві версії – до 2030 року.

Також засновники ZeroAvia готують запуск 200-місцевого судна з дальністю польоту понад 5556 км до 2040 року.

7. Вічна атомна батарейка

Американський стартап NDB (Nano Diamond Battery) повідомив про успішні лабораторні випробування двох прототипів так званих бета-гальванічних батарей (betavoltaic).

Такі батарейки працюють на принципі перетворення радіоактивного бета-випромінювання в електричний струм. Стверджується, що розробка NDB не має собі рівних і дозволить "вічно" забезпечувати енергією будь-що: від смартфонів до літаків.

"Атомна" батарейка являє собою радіоактивний сердечник – джерело ізотопів – покритий синтетичним алмазом. Ізотопи взаємодіють з ним в процесі непружного розсіяння. Це перетворює енергію випромінювання (бета-випромінювання) в електричний струм.

Оскільки радіоактивна речовина здатна "фонити" тисячоліттями, то термін роботи такої батарейки перевищить всі можливі терміни роботи техніки, яку вони будуть живити.

Для людини і середовища такі джерела живлення безпечні. Назовні випромінювання не виходить, а алмазна оболонка стрижня є гарантією від пошкоджень. Зайва енергія, що виробляється батарейкою, буде накопичуватися в буферній ємності. Розробники пропонують для цього суперконденсатор, але накопичувачем може бути та ж літій-іонна батарея.

"Вічна" атомна батарейка NDB Cell

Як повідомляють в компанії, з двома великими виробниками досягнута домовленість про спільні "польові" випробуваннях батареї Nano Diamond Battery. Назви компаній не розкриваються. Одна з них займається виробництвом, обслуговуванням та утилізацією продуктів ядерного палива, а друга відноситься до ВПК США (оборона і військове виробництво).

Прототипи батарейки NDB випробувані в Ліверморській національній лабораторії і Кавендішській лабораторії Кембриджського університету. Обидві підтвердили, що ефективність збору заряду батарейкою Nano Diamond Battery досягла рекордних значень для так званих "алмазних батарей" на основі синтетичних алмазів.

Якщо сторонні розробки показують не більше 15% ефективності при виробництві енергії, то прототипи NDB продемонстрували ефективність на рівні 40%.

6. Перший серійний прозорий телевізор

На честь 10-ої річниці з дня заснування, китайський виробник електроніки Xiaomi представив ряд новинок серед яких прозорий телевізор Mi TV Lux OLED Transparent Edition.

У вимкненому стані його дисплей виглядає як звичайний шматок скла. Але, як стверджує компанія, коли телевізор увімкнений, зображення здається "ширяє в повітрі".

Новинка оснащена великим 55-дюймовим прозорим OLED-екраном товщиною 5,7 мм. Екран забезпечує глибину кольору 10 біт, охоплення в межах 93% колірної гами DCI-P3 з підтримкою відображення 1,07 млрд відтінків кольору і часом відгуку 1 мс. Статична контрастність екрану – 150000:1.

Телевізор має функцію Always On Display, завдяки якій необхідна інформація відображається на екрані при вимкненому агрегаті.

Прозорий телевізор Mi TV Lux OLED Transparent Edition

Його "серцем" є чіпсет MediaTek 9650, який використовується в новітніх моделях Smart TV. Телевізор підтримує технологію компенсації руху MEMC. Високу якість звуку забезпечує технологія об'ємного звучання Dolby Atmos. Для управління пристроєм використовується інтерфейс MIUI for TV.

Mi TV Lux OLED Transparent Edition позиціонується компанією як перший в світі телевізор з прозорим екраном, що надійшов в масове виробництво.

Пристрій з'явився у продажу в Китаї 16 серпня за ціною близько 7200 дол.

5. Celera 500L – літак, який винайшли наново

В серпні 2020 року був представлений надекономічний експериментальний літак Celera 500L, який розробила компанія Otto Aviation Group, американського вченого і підприємця Вільяма Отто.

Celera 500L розроблялася як економічна альтернатива приватним бізнес-джетам. Основним завданням творців було зменшити споживання палива і збільшити ефективність літака, не знижуючи при цьому швидкісні показники і дальність польоту. І це їм в повній мірі вдалося.

Літак має незвичайний зовнішній вигляд: фюзеляж у вигляді витягнутого еліпсоїда і тонка хвостова балка з мінімумом виступаючих елементів.

Обводи літака забезпечують ламінарний плин потоку. Дослідження показали, що Celera 500L має на 59% менший опір в порівнянні з літаком традиційного вигляду тих же розмірів і характеристик.

Літак отримав вантажопасажирську кабіну висотою близько 1,85 м і довжиною близько 5 м загальним обсягом 12,7 куб. м. Пасажирський салон бізнес-класу розрахований на шість місць.

Celera 500L, як мінімум, не поступається конкурентам. Крейсерська швидкість досягає 740 км/ч, а дальність польоту – більш 8300 км. Показники економічності говорять самі за себе: на одному літрі палива Celera 500L долає 7,6-10,6 км, проти 0,85-1,27 км у традиційних літаків.

Є ще один цікавий параметр Celera 500L – висока, характерна більше для планерів, аеродинамічна якість – 22. Це означає, що, почавши планування при вимкненому двигуні на висоті 10 км, він може пролетіти понад 200 км.

4. Революційний шолом віртуальної реальності Oculus Quest 2

В жовтні 2020 року у продаж надійшов шолом віртуальної реальності Oculus Quest 2, розробкою якого займався Facebook. Компанія називає новинку своїм самим просунутим VR-пристроєм класу "все в одному".

Oculus Quest 2 отримав схвальні відгуки оглядачів і можна сказати зробив свого роду революцію в галузі віртуальних гарнітур.

По-перше, в Oculus Quest 2 майже відсутній ефект "москітної сітки" (надмірна пікселізація зображення через низьку розподільчу здатність екранів, як наприклад в Oculus Quest попереднього покоління).

По-друге, в Oculus Quest 2 підвищили частоту оновлення зображення з 72 Гц до 90 Гц. Це усуне проблему заколисування, яка виникає у деяких користувачів у разі низького показника оновлення.

Шолом віртуальної реальності Oculus Quest 2 Джерело: Wikipedia

Загалом можна сказати, що в жовтні вперше на ринок вийшов якісний навіть безальтернативний пристрій для занурення у віртуальну реальність по доступній ціні – 300-400 дол. До цього моменту VR-шоломи з подібними технічними характеристиками були доступні по ціні 1-1,5 тис. дол.

Вже наприкінці жовтня стало відомо, що Oculus Quest 2 уп'ятеро перевершила попередню модель за популярністю у покупців.

Голова Facebook Марк Цукерберг відзначив, що на Oculus Quest 2 було оформлено в п'ять з гаком разів більше попередніх замовлень, ніж на модель минулого року. Він заявив, що вихід Quest 2 став для компанії серйозним просуванням вперед у створенні наступної обчислювальної платформи.

3. Ігрова консоль Sony PlayStation 5

В листопаді 2020 року у продаж надійшла ігрова приставка нового покоління Sony PlayStation 5. Вона прийшла на заміну Sony PlayStation 4, продаж якої розпочався в далекому 2013 році.

Головная відмінність Sony PlayStation 5 від приставки попереднього покоління – це значно більша потужність.

Консоль Sony PlayStation 5 Джерело: ixbt.com

Для PlayStation 5 був розроблений новий модифікований 8-ядерний/ 16-потоковий центральний процесор AMD Ryzen покоління Zen 2, який виробляється за технологічним процесом 7 нм. Робоча частота процесора становить 3,5 ГГц. Для порівняння – частота ЦП в PS4 становила 1,8 Ггц, в PS4 Pro 2,1 Ггц.

В якості графічного процесора консолі використовується новий кастомний чіп сімейства Radeon Navi з архітектурою RDNA 2 і продуктивністю 10,3 TFLOPS. Для порівняння – потужність графіки в PS4 становила 1,8 TFLOPS, в PS4 Pro - 4,2 TFLOPS. При цьому, показники TFLOPS не відображають всіх архітектурних нововведень – тому порівняння PS5 з PS4 і PS4 Pro в даному контексті лише умовне.

В Sony PlayStation 5 передбачається підтримка розподільної здатності 8K і частоти кадрів до 120.

Вихід консолі PlayStation 5 був надзвичайно очікуваний у світі. За перший тиждень продано 1,5 млн консолей. За кілька днів Sony продала четверту частину планованого до кінця року обсягу поставок. Через високий попит у світі виник дефіцит консолей.

В Україні Sony PlayStation 5 коштує від 13,5 тис. грн.

2. Супутниковий інтернет Starlink

У жовтні 2020 року американська компанія SpaceX почала публічне бета-тестування глобальної супутникової системи Starlink.

"Швидкість передачі даних буде варіюватися від 50 мегабіт в секунду до 150 мегабіт в секунду, а затримка сигналу – від 20 мілісекунд до 40 мілісекунд протягом наступних декількох місяців паралельно з удосконаленням системи Starlink.

Також будуть короткі періоди відсутності зв'язку взагалі. Коли ми запустимо більше супутників, встановимо більше наземних станцій і поліпшимо наше мережеве програмне забезпечення, швидкість передачі даних, затримка і час безвідмовної роботи значно покращаться.

Що стосується затримки, то ми очікуємо, що до літа 2021 року його досягне 16-19 мілісекунд", – йдеться в листі з пропозицією протестувати Starlink, яке розсилають SpaceX потенційним абонентам з прикордонних з південною частиною Канади штатів США.

Перші учасники програми бета-тестування вже почали ділитися результатами перевірки швидкості передачі даних з використанням даного сервісу.

За даними одного з учасників програми, що проживає у Вашингтоні, у нього типова швидкість Starlink при завантаженні становить близько 134 Мбіт/с, а при передачі – близько 19 Мбіт/с, але може варіюватися як в більшу, так і в меншу сторону.

Наприклад, один з результатів показав швидкість завантаження 97 Мбіт / с, але ті ж 19 Мбіт / з віддачі. При цьому рівень затримки склав близько 40 мс.

За словами користувача, при таких показниках він зміг без проблем вести пряму трансляцію на YouTube в дозволах 1440p і 4K.

В Call of Duty Modern Warfare рівень затримки становив від 40 до 70 мс, що виявилося цілком комфортним для гри.

Також він зазначив, що супутниковий зв'язок час від часу втрачався, але пояснюється це малою кількістю супутників Starlink що знаходяться на орбіті. У майбутньому їх стане набагато більше, тому ця проблема незабаром зникне.

Згідно з оприлюдненими умовами, доступ до мережі обійдеться в 499 дол (разовий платіж за обладнання без урахування податків, доставки і установки) плюс 99 дол в місяць (абонентська плата). В даний час скористатися даною пропозицією можуть мешканці США і Канади.

1. Зліт і падіння прототипу космічного корабля Starship SN8

В грудні 2020 року після низки чергових переносів SpaceX запустила в небо прототип космічного корабля Starship SN8 для випробувального польоту.

Корабель висотою 50 м, діаметром 9 м і масою понад 120 тонн на очах мільйонів інтернет-глядачів піднявся на висоту 12,5 кілометрів, зробив кульбит, але під час приземлення вибухнув.

Зліт пройшов штатно: один з трьох двигунів Raptor відключився приблизно через дві хвилини польоту, потім, ще через приблизно три хвилини, відключився другий, а потім і третій. Starship зайняв горизонтальне положення, а потім почав знижуватися.

Прототип космічного корабля Starship SN8 Джерело: Wikipedia

Як потім пояснив Ілон Маск в своєму Twitter, вибух стався через низький тиск в паливному баку, через що швидкість при приземленні була занадто високою. У той же час, він зазначив, що всі важливі дані отримані, визнав випробування успішними і привітав всю команду SpaceX.

Цікаво, що з самого початку не всі очікували, що все пройде добре. Навіть сам Маск давав один шанс з трьох на те, що все завершиться успішно. Проте для компанії важливіше було зібрати дані, а не провести успішно-показовий випробувальний політ. Так що, незважаючи на вибух, за SpaceX можна порадіти.

Тим часом SpaceX готує до випробувань дев’ятого і десятого дублера Starship. Ілон Маск заздалегідь готовий до невдач під час випробувань, адже коли Starship полетить з людьми на Місяць і Марс права на помилку не буде.