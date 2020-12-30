Біткоїн оновив історичний максимум на рівні 28,4 тисяч доларів

Криптовалюта Bitcoin у середу зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,445 доларів.

Про це свідчать дані Coin Desk.

Зазначається, що за останню добу біткоїн подорожчав на 7,4%, а за тиждень - на 19,6%.

За даними Coin Desk, позначки в 28,445 доларів біткоїн досягнув о 9:14 30 грудня (за Києвом), станом на 10:14 (за Києвом) вартість біткоїна становить 28,414 доларів.

Нагадаємо:

Криптовалюта Bitcoin в п'ятницю знову побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів.

Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.

Економічна правда