Всі розділи
Укр / Рус

Біткоїн оновив історичний максимум на рівні 28,4 тисяч доларів

Середа, 30 грудня 2020, 10:35
 

Криптовалюта Bitcoin у середу зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,445 доларів.

Про це свідчать дані Coin Desk.

Зазначається, що за останню добу біткоїн подорожчав на 7,4%, а за тиждень - на 19,6%.

 

За даними Coin Desk, позначки в 28,445 доларів біткоїн досягнув о 9:14 30 грудня (за Києвом), станом на 10:14 (за Києвом) вартість біткоїна становить 28,414 доларів.

Нагадаємо:

Криптовалюта Bitcoin в п'ятницю знову побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів.

Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

bitcoin bitcoin

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Bitcoin знову показав історичний максимум 26 грудня 2020, 14:10
Біткоїн переступив поріг у 22 тисячі доларів 17 грудня 2020, 09:22
Вартість Bitcoin уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів 16 грудня 2020, 17:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!