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Уряд визнав провал реформи будівельного контролю

Середа, 30 грудня 2020, 16:20
 

Кабінет міністрів відновив дію постанови від 2011 року, якою встановлюється порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Про це йдеться у Постанові №1339, опублікованій на Урядовому порталі.

У зв’язку з цим Кабмін визнав таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Кабінету Міністрів від 13 березня 2020 року "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".

Нагадаємо, що 13 березня відбулося виїзне засідання уряду, на якому президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Замість ДАБІ було утворено три нові органи: Державну інспекцію містобудування, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні та Державну сервісну службу містобудування.

Натомість новою постановою №1340 Державну інспекцію містобудування та Державну сервісну службу містобудування буде ліквідовано.

Цим же документом Кабмін утворив Державну інспекцію архітектури та містобудування України, яка реалізовуватиме державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Діяльність ДІАМ координуватиметься через Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Головою комісії з ліквідації Державної інспекції містобудування буде Сергій Прохоров, головою комісії з ліквідації Державної сервісної служби містобудування буде Наталія Дюжилова.

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Олександр Колесніченко, ЕП

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