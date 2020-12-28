Прем'єр доручив Вітренку провести аудит формування тарифів на газ

Прем'єр Денис Шмигаль доручив т.в.о. глави Міненерго спільно з Антимонопольним комітетом перевірити обгрунтованість цін на газ.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"У серпні цього року було скасовано режим ПСО для ринку газу. Фактично, відбулась лібералізація ринку, коли споживачі отримали право вільно обирати постачальника газу. Наразі чи не найменші ціни для побутових споживачів пропонує державний НАК "Нафтогаз".

Тому закликаю українців обирати для себе найкращого постачальника та не переплачувати тим, хто все ще намагається спекулятивно заробити на цінах на газ", - сказав Шмигаль.

Він, зокрема, доручив т.в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з АМКУ перевірити обгрунтованість цін на газ.

"Необхідно провести аудит формування тарифів та зниження тих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку і ринкових умов. У вас є всі важелі, аби врегулювати ці питання", - підкреслив прем'єр.

Читайте також: Ціни на газ зростуть: скільки українці платитимуть у січні

Економічна правда