У НБУ пропонують скасувати податок на доходи з депозитів

У Нацбанку пропонують відмінити податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і наступного року будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок", - пояснив Шевченко.

"Він складається з двох складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.

За словами голови НБУ, наступного року регулятор буде продовжувати роботу в цьому напрямку.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Голова НБУ Кирило Шевченко: Пропонуємо скасувати податок на доходи з депозитів

Економічна правда