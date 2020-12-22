Новини 22 грудня: арбітраж Philip Morris, протести ФОПів

Про фіскальну службу: Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби щляхом укладення з ним контракту про проходження держслужби на період дії карантину.

Про промисловість: За 11 місяців з початку року в Україні зібрали всього 4,429 тисяч авто - падіння порівняно з аналогічним періодом 2019 року становить 35%.

Про авто: Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

Про держбезпеку: Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній та установ Росії і Китаю, які співпрацюють зі збройними силами своїх країн, тому їм заборонено купувати низку американських продуктів і технологій

Про конкуренцію: Компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.

Про фіндопомогу: 21 грудня Конґрес США вперше з березня погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу

Про протести ФОПів: Представники руху "SaveФОП" вийшли на безстрокову акцію на Майдан Незалежності в Києві.

Про "золоті" ділянки: Держгеонадра вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота - Жовтоводську площу (Дніпропетровська область), її площа становить понад 1000 га.

Про ПФУ: У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень

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"Сірий кардинал" ДАБІ Сергієнко: Пропоную разом шукати 5 доларів за квадрат, які я начебто взяв. Знайдемо – ділюсь 50 на 50

Кому приписують схему "5 доларів з квадрата" на будівельному ринку і кого називають автором тіньової вертикалі, створеної в системі ДАБІ? ЕП поговорила з цією людиною.

Вічні "євробляхи", "мінус" електрокарів та відмова від автогазу: що відбувалося на авторинку у 2020 році

Непереможні авто з європейськими номерами, доступні "американці", падіння електрокарів і зменшення попиту на ГБО. Чим ще автолюбителям запам'ятався 2020 рік?