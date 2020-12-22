Apple планує до 2024 року запустити виробництво авто - ЗМІ

Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Спроби розвитку Apple на ринку авто вперше з’явились у 2014 році під назвою Project Titan, та згодом компанія хотіла його згорнути. Проте 2018 році проєкт перезапустили і з 2019 року компанія працювала над розробкою пасажирського авто у сегменті мас-маркету.

Основою стратегії компанії є використання нової технології батареї, що допоможе значно знизити її вартість та водночас збільшити потужність.

Один зі співрозмовників видання розповів, що досі залишається вірогідність того, що компанія врешті-решт вирішить піти "легшим" шляхом та сконцентрувати зусилля на автономній водійській системі, яку можна інтегрувати в автівку інших виробників.

Також співрозмовники зазначили, що плани авторинку для Apple можуть затягнутися далі 2025 року через пандемію.

Щодо технологій, Apple може застосувати лідар-сенсори (системи для визначення дистанції об’єктів за допомогою лазеру - ЕП), розробка над якими ведеться у внутрішніх відділах компанії. Продукти компанії iPhone 12 Pro and iPad Pro також містять лідар-сенсори.

Компанія розглядає використання LFP батарей (літій-залізні фосфатні батареї), що вважаються більш безпечними за інші типи літій-іонних батарей та мають менший потенціал до перегрівання.

Експерти на ринку допускають, що Apple може розробляти авто у партнерстві з іншою компанією, що вже має ліцензію, адже налагодження мережі виробництва у всьому світі потребує чималого часу та зусиль.

Економічна правда