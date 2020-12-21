Новини 21 грудня: призначення Вітренка, місія МВФ, бюджет-2021

Про призначення Вітренка. Кабмін на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Перед цим Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, а перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення.

Про місію МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Про бюджет-2021. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про держбюджет-2021, закон передали на підпис президенту.

Про новий гірськолижний курорт. У 2021 році холдинг OKKO Group планує розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська область), сума інвестицій становитиме 500 млн доларів.

Про вакцину в ЄС. Європейська комісія видала дозвіл на використання вакцини, розробленої BioNTech і Pfizer, що робить її першою вакциною COVID-19, дозволеної в ЄС.

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У 2020 році Фонд держмайна повернув операційний контроль над Запорізьким титано-магнієвим комбінатом. Проте чи зможе він вижити, враховуючи збитковість підприємства та боргове навантаження?