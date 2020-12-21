Вітренко подав декларацію на заступника голови Міненерго

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості.

За даними реєстру НАЗК, декларація була зареєтрована зранку 21 грудня.

Вітренко за 2019 рік, зокрема, задекларував 53,25 млн грн зарплати в "Нафтогазі" та 2,22 млн грн гонорарів як голова наглядової ради "Укрнафти".

Йому належить 100% акцій ТОВ "ЕЙВАЙЕЙ СЕКЬЮРІТІЗ" (AYA Securities).

Нагадуємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко, призначення якого на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики не підтримала Рада, побажав нардепам "знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада зможе розглянути у січні питання призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії.