Фірташ втрачає черговий актив: що буде з єдиним виробником титанової губки в Європі

У 2020 році Фонд держмайна повернув операційний контроль над Запорізьким титано-магнієвим комбінатом. Проте чи зможе він вижити, враховуючи збитковість підприємства та боргове навантаження?

"Держава – неефективний власник". В українських експертних колах ця теза давно стала "мейнстримом".

Проте і приватний власник далеко не завжди приносить державному підприємству успіх і процвітання, особливо якщо його власником стає впливовий український олігарх.

Один з таких прикладів – Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК). Потрапивши під управління менеджменту, наближеного до Дмитра Фірташа, підприємство з мільярдними боргами опинилося на межі банкрутства.

У 2020 році ФДМ повернув операційний контроль над комбінатом, але чи зможе підприємство вижити – питання відкрите.

Ще вісім років тому ЗТМК був цікавим об'єктом для світових інвесторів. За оцінками учасників ринку, вартість підприємства у 2012 році становила близько 500 млн дол.

Через борги, кримінальні справи, збитковість та інші "надбання" державно-приватного партнерства зараз мало хто зацікавлений у входженні в капітал донедавна стратегічного для України підприємства.

У кінці листопада 2020 року уряд вніс його в список таких, що підлягають приватизації. Проте це не означає, що завод продадуть. Як зазначають співрозмовники в уряді, це був технічний хід, який дозволив зупинити процедуру банкрутства.

Що ж відбувається з єдиним виробником титанової губки в Європі?

З чого все починалося

Конкурс з продажу 49-відсоткової частки в ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" відбувся в грудні 2012 року. Тоді єдиним претендентом і в підсумку переможцем стала кіпрська Tolexis Trading Ltd. бізнесмена Дмитра Фірташа.

За умовами конкурсу, сплачені кошти в сумі 110 млн дол направлялися не до державного бюджету, а до статутного капіталу ЗТМК для проведення модернізації підприємства. Ще до продажу четвертий президент Віктор Янукович заявляв, що інвестор готовий вкласти в комбінат 700 млн дол.

"У найближчі сім років Group DF планує інвестувати в розвиток титанового бізнесу, частиною якого стане "Запорізький титано-магнієвий комбінат", близько 2,5 млрд дол. У 2013 році почнеться модернізація підприємства та будівництво сучасних потужностей з виробництва титанової губки", – повідомили в групі після конкурсу.

Хоча в держави лишилася частка, 51%, контроль над ЗТМК вона втратила, оскільки керувати комбінатом став Володимир Сивак – менеджер, близький до Group DF Фірташа.

Незабаром після приватизації в Україні відбулася Революція гідності, після якої Фірташ зіграв вагому роль в обранні Петра Порошенка п'ятим президентом.

Який вплив це могло мати на їхні подальші відносини – достеменно невідомо, але навіть після революції олігарх зберігав контроль над підприємством.

Логічним поясненням цього могли б бути модернізація комбінату та отримання державою дивідендів, але реальність виявилася іншою.

У ФДМ стверджують, що за директора ЗТМК Володимира Сивака електроенергія не оплачувалася роками, і через це підприємство заборгувало бпонад 1,2 млрд грн.

Джерело: Youcontrol

У 2018-2019 роках збитки підприємства сягнули 787 млн грн і 656 млн грн відповідно. При цьому продукція підприємства реалізовувалася через компанії, наближені до Group DF, за заниженими цінами.

"Сировина реалізовувалася за заниженими цінами спочатку компаніям-посередникам (резидентам Австрії та Латвії), підконтрольним підозрюваним, а ті за ринковими цінами продавали її реальним іноземним компаніям-споживачам", – повідомляло раніше Національне антикорупційне бюро.

За словами співрозмовників ЕП у Фонді держмайна, підприємство навмисно затягувалося в борги. Більше того, зазначає співрозмовник, стала відома "механіка" приватизації підприємства.

З його слів виходить, що навіть ті 110 млн дол, які мали піти на модернізацію ЗТМК, були покладені на депозит у банк Фірташа ("Надра"), який у 2015 році збанкрутував.

У 2017 році голова НАБУ Артем Ситник розповідав, що ЗТМК дістався Фірташу за 1 дол, оскільки кошти пішли не на модернізацію, а були виведені в структури холдингу.

У 2018 році за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури комбінат повернули у власність держави, але вищі інстанції спустили рішення по другому колу в нижчі інстанції.

Усі ці події супроводжувалися активним соботажем різних державних органів, зокрема, колишнім керівництвом ФДМ.

2020 рік для ЗТМК

Ситуація змінилася лише у 2020 році, коли Фонд держмайна змінив менеджмент на підприємстві.

За словами співрозмовника ЕП у фонді, кілька десятків реєстраторів у Запоріжжі відмовлялися проводити реєстраційні дії щодо нового директора, оскільки боялися, що потім зіштовхнуться з погрозами.

Сивака було звільнено у червні 2020 року. Після зміни менеджменту підприємству намагалися вимкнути електроенергію, хоча не платили за неї роками.

Усі рахунки підприємства в першій половині листопада були арештовані, що зупинило його роботу, а кредитори почали відривати процедуру банкрутства ЗТМК.

Іншим фактором, який погіршив перспективи підприємства, стало падіння цін на титанову губку – основну продукцію підприємства. Крім того, у підприємства висока собівартість через застаріле обладнання та високу вартість електроенергії.

Електрику підприємству надавав "Постачальник останньої надії" (підприємство, яке забезпечує електроенергією важливі об'єкти у випадку неможливості її отримання від основного постачальника), за ціною, майже вдвічі вищою за ринкову.

Так підприємство опинилося в ситуації, коли воно має маржинальну збитковість: чим більше виробляє продукції, тим більший збиток. При собівартості кілограма титанової губки 9 дол її ціна на ринку становить 5 дол.

Відповіді Group DF на питання ЕП

Чи виживе підприємство

Попри всі негативні моменти і загальну заборгованість 2 млрд грн, у Фонді держмайна стверджують, що в підприємства є перспективи. Для цього відомство розробило план фінансового оздоровлення.

Для зменшення собівартості планують встановити нове обладнання, оптимізувати штат і налагодити випуск титанового шлаку. За задумом нового менеджменту, збільшення обсягів виробництва дозволить знизити операційні витрати на одиницю продукції.

На підприємстві розраховують не лише на план ФДМ, а й на зростання світових цін на титанову губку.

"Ми розраховуємо, що в квітні ціна буде 7 дол за кілограм, а собівартість завдяки заходам, які ми вживаємо, не перевищить 5,5 дол. Будемо мати півтора долара на кілограмі", – каже співрозмовник ЕП з нинішнього менеджменту ЗТМК.

"Як тільки ми це вирішимо, то зможемо почати процес реструктуризації боргів. Ми переконали обленерго погодитися на реструктуризацію. Як тільки отримаємо позитивну маржу, одразу підписуємо договір реструктуризації", – додає він.

Утім, на підприємстві та у Фонді держмайна впевнені, що в оздоровленні підприємства зацікавлені не всі.

"Інтерес Фірташа – зупинити завод. Вони прекрасно розуміють: якщо заблокувати виробництво на місяць-півтора, то такий рівень витрат уб'є план фонду з оздоровлення", – каже співрозмовник ЕП.

Оскільки зміна менеджменту ЗТМК все ж відбулася, це свідчить про очевидне послаблення позицій Фірташа. Схоже, він може втратити черговий актив в Україні.

Стаття підготовлена в рамках проєкту "Приватизація + демонополізація = економічне зростання"