ЄС офіційно затвердив першу вакцину від коронавірусу

Європейська комісія видала дозвіл на використання вакцини, розробленої BioNTech і Pfizer, що робить її першою вакциною COVID-19, дозволеної в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

Цей дозвіл слідує за позитивною науковою рекомендацією, заснованою на ретельній оцінці безпеки, ефективності та якості вакцини Європейським агентством з лікарських засобів.

"Сьогодні ми додамо важливу главу в історію європейського успіху. Ми схвалили першу безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19. Скоро з'являться нові вакцини. Дози вакцини, затверджені сьогодні, будуть доступні для всіх країн ЄС, в один і той же час, на одних і тих же умовах. Майбутні європейські дні вакцинації також стануть великим моментом єдності. Це хороший спосіб закінчити цей важкий рік і почати перегортати сторінку цієї пандемії" - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

1 грудня BioNTech і Pfizer подали офіційну заявку на отримання дозволу на продаж. Європейському агентству з лікарських засобів вдалося дуже швидко оцінити заявку.

На підставі позитивного висновку агентства Єврокомісія перевірила всі елементи, що підтверджують дозвіл на маркетинг, і проконсультувалася з державами-членами перед наданням дозволу.

Комісія, держави-члени і компанія в даний час працюють над поставкою перших доз 26 грудня, щоб дні вакцинації в ЄС могли початися вже на наступний день після цього.

Поставки триватимуть у грудні та на постійній щотижневій основі протягом наступних місяців. Розподіл повних 200 мільйонів доз планується завершити до вересня 2021 року. Комісія та держави-члени працюють над активацією додаткових 100 мільйонів доз.

За даними ЗМІ, ЄС погодився платити 15,5 євро за дозу за вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer та BioNTech

Нагадаємо, Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу.

Європейська правда