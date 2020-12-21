Перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши заяву про звільнення.

"Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22.12.2020", - йдеться у заяві від 21 грудня.

"Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде...", - написала Буславець.

Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде... Опубліковано Ольга Буславець Понеділок, 21 грудня 2020 р.

Нагадаємо:

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості.

НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець - ред.).

Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова назвала заяву НАБУ про записи розмови одного з топ-менеджерів ДТЕК "політично мотивованою провокацією, яка не має ні найменшого відношення до справи "Роттердам+".

Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК" - ред.) - ініціатора запровадження формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства у питанні відшкодування збитків", завданих через дію формули.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому, Буславець залишилась на посаді першої заступниці міністра енергетики.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.

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Економічна правда