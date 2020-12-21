Закон про держбюджет-2021 передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про держбюджет-2021, закон передали на підпис президенту.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

"Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Також планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Крім цього, заплановане підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень та з 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Доходи держбюджету-2021 до 2 читання збільшили на 20,9 млрд грн та передбачені у сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки передбачені у розмірі 1 трлн 347 млрд грн (+13,5 млрд грн).

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Економічна правда