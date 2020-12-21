Всі розділи
Укр / Рус

Закон про держбюджет-2021 передали на підпис Зеленському

Понеділок, 21 грудня 2020, 13:20
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про держбюджет-2021, закон передали на підпис президенту.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

"Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Також  планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Крім цього, заплановане підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень та з 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Доходи держбюджету-2021 до 2 читання збільшили на 20,9 млрд грн та передбачені у сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки передбачені у розмірі 1 трлн 347 млрд грн (+13,5 млрд грн).

Читайте також: Ухвалили. Що отримають українці від бюджету 2021 року

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бюджет Рада законодавство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Не "зелений" бюджет для зеленої монобільшості 18 грудня 2020, 17:34
Акциз – громадам. Що відбулося в залі під час голосування? 18 грудня 2020, 13:12
Навіщо витрачати гроші на арештоване майно? 18 грудня 2020, 08:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!