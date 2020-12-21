500 млн доларів інвестицій: OKKO планує почати будівництво гірськолижного курорту в Карпатах

У 2021 році холдинг OKKO Group планує розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська область), сума інвестицій становитиме 500 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника керівника управління туризму і курортів Львівської ОДА Тараса Лозинського.

"Це дуже тривалий проєкт, який буде тривати близько чотирьох років. Він стартує в 2021 році. Зараз всі питання з землею вирішені, наступний крок - розробка проєкту, проєктно-кошторисної документації та початок будівельних робіт", - розповів Лозинський.

За його словами, курорт побудують в 15 км від Славського у селах Верхня Рожанка і Волосянка.

"Австрійські експерти приїжджали вивчати схили, висоту гір, інфраструктуру і ці населені пункти потрапили в стратегію", - зазначив він.

"ОККО всі свої акції зареєструвало в Славському і, відповідно, податок, який сплачує компанія, залишається тут, в громаді. Ці кошти реінвестують в розвиток гірськолижної інфраструктури, в бренд Славського, в ремонт доріг і розвиток громади", - додав представник Львівської ОДА.

За його словами, курорт у технічному плані буде випереджати Буковель на 8-9 років. Комплекс буде включати більше 60 км трас, реалізація проєкту проходитиме в 3 черги.

"OKKO Group - холдинг, флагманом якого є мережа АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). До складу OKKO Group входить понад 10 різнопрофільних бізнесів в сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг.

У холдинг також входить житлово-будівельна компанія "Ваш дім", яка займається проєктуванням, будівництвом і реалізацією житлових проєктів", - йдеться у повідомленні.