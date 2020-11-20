Буславець залишається заступницею Міністра енергетики

Ольга Буславець залишається на посаді Першої заступниці Міністра енергетики.

Про це повідомляє Міненерго.

16 квітня 2020 року Ольгу Буславець призначили на посаду Першої заступниці Міністра енергетики, 3 червня - тимчасово виконуючою обов’язки Міністра енергетики.

20 листопада 2020 року Буславець звільнили з посади т.в.о, та вона залишається Першою заступницею Міністра енергетики.

Міненерго нагадує, що 17 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт, що передбачає тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів.

Рішення щодо призначення Міністра має бути прийнято Верховною Радою.

Нагадаємо:

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.

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