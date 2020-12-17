У ДТЕК назвали заяву НАБУ про записи розмов топ-менеджера "політично мотивованою провокацією"

Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова назвали заяву НАБУ про записи розмови одного з топ-менеджерів ДТЕК "політично мотивованою провокацією, яка не має ні найменшого відношення до справи "Роттердам+".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Топ-менеджмент і співробітники ДТЕК ніколи не брали участь в переговорах або прийнятті рішень про призначення кого-небудь на державні посади.

Вся взаємодія з керівниками галузі і держорганів завжди велася виключно в рамках закону і відповідно до найвищих стандартів комплаєнсу всередині компанії", - заявили у ДТЕК.

"ДТЕК завжди буде підтримувати конструктивну взаємодію з професійними державними керівниками, які працюють виключно в інтересах галузі й держави.

Майже рік в профільному міністерстві немає керівника, йде нескінченне обговорення різних призначень на позиції міністра і його заступників, галузь стає фактично некерованою. У цій кадровій чехарді і глибокій енергетичній кризі звинувачення на адресу компанії є безвідповідальною провокацією з метою приховати власний непрофесіоналізм", - йдеться у повідомленні.

"Детективи вирішили зробити сенсацією численні переговори топ-менеджерів ДТЕК з представниками країн-партнерів України, міжнародних організацій, інвестиційних фондів про ситуацію в енергетиці та шляхів виходу з кризи. ДТЕК провів більше 10 різних брифінгів, де завжди першим стояло питання антикризового управління та професійного керівництва галуззю.

На жаль, можливі оціночні судження і коментарі, були перекручені детективами для продовження безпідставних звинувачень та публічного тиску на компанію", - додали у ДТЕК.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадаємо:

НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець - ред.).

Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК" - ред.) - ініціатора запровадження формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства у питанні відшкодування збитків", завданих через дію формули.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому, Буславець залишається на посаді першої заступниці міністра енергетики.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.

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Економічна правда