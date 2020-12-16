Справа "Роттердам+": У НАБУ заявили про вплив "ДТЕК" на кадрові призначення у владі

Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК" - ред.) - ініціатора запровадження формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства у питанні відшкодування збитків", завданих через дію формули.

Про це заявили у НАБУ.

Також у Національному антикорупційному бюро переконують, що слідство зібрало достатньо доказів про завдання багатомільярдної шкоди через формулу "Роттердам+".

"І вже суд має зважити на всі обставини й ухвалити справедливе рішення. Очевидно, що належно представити обвинувачення у суді нинішній прокурор неспроможний, оскільки він, попри 6 обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити справу, відтак - позбавив навіть шансу на перемогу у змагальному процесі, що стало б підґрунтям для подальшого відшкодування збитків завданих державі", - наполягають у НАБУ.

Підкреслюється, що слідство наполягає на зміні прокурора.

У НАБУ заявили, що "це просте і очевидне з точки зору здорового глузду рішення Офіс генерального прокурора саботує".

Також НАБУ навело ключові аргументи детективів по справі.

"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку вітчизняного енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі задля погашення власних кредитів групи коштом споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що НКРЕКП мала забезпечити баланс інтересів між виробниками електроенергії, державою та споживачами, захищати інтереси споживачів електроенергії, а також обмежити вплив суб’єктів господарювання на державну політику у сфері регулювання цін на електричну енергію.

"Замість цього Комісія передбачила неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації", - додали в НАБУ.

"Голова НКРЕКП до листопада 2015 року виступав проти збільшення тарифу на електричну енергію, проте згодом став прихильником формули "Роттердам+", будучи свідомим того, які суми незаконних коштів принесе формула групі компаній-ініціатору запровадження формули.

НАБУ вважає закладення у вартість електричної енергії, виробленої з вугілля українського видобутку, транспортних видатків із транспортування вугілля із-за кордону, необґрунтованим", - йдеться у позиції відомства.

"У розпорядженні слідства - наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Вони свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України.

Відповідно до висновків експертиз, домінуюча позиція компаній групи-ініціатора запровадження "Роттердам+" на ринку вугілля (86% видобутку) та на ринку теплової генерації (70%) створює ризик диктату цін і непрозорості ціноутворення; не прогнозовані та не понесені витрати на транспортування враховані у ціні на електроенергію неправомірно", - додали в НАБУ.

Також підкреслюється, що слідство має експертизу, яка підтверджує завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок з дії формули "Роттердам+" впродовж 2016-2017 років.

У НАБУ наголосили на зміні прокурора у справі та заявили про важливість звернення до суду з цивільним позовом "від імені держави для повернення їй вкрадених коштів".

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро і САП безрезультатно просили Офіс генпрокурора замінити керівника групи прокурорів у розслідування справи "Роттердам+", справу зупинено, вивчаються матеріали.

2 грудня НАБУ зазначало, що ОГП відмовляється змінити прокурора в справі "Роттердам+", попри його "неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".

В ОГП на це відповіли, що після прийняття прокурором рішення про закриття справи "Роттердам+" виникла низка питань щодо ефективності слідства.

У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Економічна правда