Новини 14 грудня: у Мінфіна США викрали інформацію, допомога ФОПам та працівникам у "Дії"

Про кібератаки: Хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.

Про допомогу у "Дії": Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

У Мінцифри також створили інструкцію, як цю допомогу оформити.

Про втрати бюджету: Державний бюджет з 2009 по 2019 рік недоотримав 776,8 мільярда гривень через податкові пільги, місцеві - 50 мільярдів.

Про "Масандру": Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму "купила" дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.

Про ковідний фонд: Кабінет Міністрів на позачерговому засідання 14 грудня перерозподілив 6 мільярдів гривень видатків держбюджету на фонд боротьби з COVID-19.

Про карантин: З 19 грудня в Україні будуть діяти нові обмеження в роботі закладів харчування, проведення масових заходів в закладах освіти і приміщенні церков.

Про наслідки пандемії: Україна та МБРР підписали угоду про друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, 170 млн доларів у Мінфіні розраховують отримати вже до завершення цього року.

Про справи "Привату": Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях щодо групи "Приват".

Про запуск ракети: 13 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставила на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

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